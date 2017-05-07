Devlet iki kritik sektöre geri dönsün

Özel sektör, devletin özelleştirme yoluyla çekildiği iki kritik sektöre geri dönmesi çağrısında bulundu.

Eskişehir'de yapılan Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri toplantısında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de büyük bir petrokimya ve nitelikli çelik açığı olduğunu, devletin elindeki dev tesislerin özelleştirilmesiyle bu açığın daha da arttığını söyledi. Devletin rafineri ve petrokimya ile demir çelik alanında üretici, gıda alanında ise düzenleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Özdebir, “Sanayiye girdi sağlayan petrokimya tesislerini, rafinerileri ve demir çeliği özelleştirdik. Onlar kârlı işlere döndü. Şimdi hepsini dışarıdan ithal ediyoruz. Bizim en az 5 tane rafineriye, petrokimya tesisine, en az 2 demir çelik fabrikasına ihtiyacımız var. Bunların her biri 5-6 milyar dolarlık yatırım. Özel sektör bu yatırımları yapmıyor” dedi.

DOĞU'YA ÖZELLEŞTİRME DARBESİ

Özdebir, Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunan kamuya ait fabrika ve tesislerin zarar etmesi nedeniyle özelleştirilmesinin ülkeye büyük maliyet çıkardığını ifade etti. Özdebir, “Devletin Doğu ve Güneydoğu gibi bölgelerde özelleştirme yapmasını doğru bulmuyorum. Özelleştirmelerle devlet oradan silindi. Şimdi devletin oralarda yeniden olması açısından cazibe merkezleri yoluyla fabrika kurması çok önemli” dedi.