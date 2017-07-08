Devlet kampları kiraya veriliyor

Maliye Bakanlığı’nın tebliğine göre, kamuya ait sosyal tesisler, işletmeye kapalı ya da kapasite kullanımının düşük olduğu dönemlerde özel sektöre kiralanabilecek.

Kamuya ait kamp, tatil köyü, dinlenme tesisi ve misafirhane gibi sosyal tesislerin işletilmesine yönelik bir tebliğ hazırlandı. Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan ve yürürlüğe giren tebliğe göre, sosyal tesisler işletmeye kapalı olduğu ya da kapasite kullanımının düşük olduğu dönemlerde, özel sektöre kiraya verilebilecek.

Yeni tebliğe göre idareler tarafından işletilen ve kamu idarelerinde çalışan personel ile diğer yararlanıcıların eğitim, dinlenme, konaklama, beslenme ve eğlence gibi sosyal ve destek amaçlı ihtiyaçlarını karşılayan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzer nitelikteki tesisler, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiralanabilecek.

2 BİN 500 TANE VAR

Kamu kurumlarının elinde halen 2 bin 500 civarında misafirhane, tatil kampı ve dinlenme tesisi var. Milli Eğitim, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıkları ‘'Öğretmenevi- Polisevi-Hakimevi ve Orduevi'' gibi tesislerle ilk sırada yer alırken, Orman Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı'na ait tesisler de çoğunlukta bulunuyor. Tebliğ uyarınca, artık görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç kimse, devletin kamp ve misafirhanelerinden, ücretsiz yararlanamayacak. 2017'de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanan kurum personelinden, en düşük ücret olarak yemek bedeli kişi başına 18 lira, konaklama bedeli de en düşük 9 lira alınıyor. Kalınan odalarda buzdolabı ve TV varsa günlük 3'er lira, klima için de günlük 4 lira ekleniyor.