Devlet Madenciye 15 Ay Ölmeyin Dedi

Madenlerde kaza anında ölümleri azaltmak için kurulmasına karar verilen sığınma odalarına yönelik tebliğ çıktı. Ancak uygulama 1 Temmuz 2018’de başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yer altı maden ocaklarında olası bir kaza anında ölümleri azaltmak için kurulmasına karar verilen sığınma odalarına yönelik tebliği nihayet yayımladı. Ancak tebliğ, sığınma odalarını kurmaları için şirketlere 1 Temmuz 2018 tarihine kadar süre tanıdı. Üstelik sığınma odaları, işçilerin çalışma alanının 700 metre kadar uzağına kurulabilecek. Eğer Temmuz 2018 tarihine kadar, yani 15 ay içinde hiçbir maden kazası yaşanmaz ve yerin derinliklerinde çalışan işçiler kaza sonrası 700 metre uzaktaki sığınma odalarına ulaşabilirlerse hayatta kalabilecekler.

700 METRE UZAĞA

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30'uncu maddesinde belirtilen yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğe göre, madenlerde işverenler, acil durum senaryosunu göz önünde bulundurmak şartıyla sığınma odalarını kuracak veya inşa edecekler. Henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş maden alanları hariç olmak üzere sığınma odalarının çalışma alanlarına olan uzaklığı en fazla 700 metre olacak. Sığınma odaları, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine ya da insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin 700 metreyi aşan yerlere kurulacak.

KULLANIMA HAZIR OLACAK

Sığınma odaları yangın, patlama, göçük, zehirli veya boğucu gazların açığa çıkması gibi durumlarda kullanılmak üzere her zaman kullanıma hazır vaziyette bulundurulacak. Odalara hayat hattı ile erişim sağlayacak. Sabit sığınma odaları, sağlam dayanıma sahip ve dışarıdan zehirleyici, boğucu ve patlayıcı gaz sızıntısı olmayacak şekildeki kayaç içine kurulacak. Taşınabilir sığınma odaları ise, yine sağlam dayanıma sahip güvenli bölgelere kurulacak ve uygun tahkimatla sağlamlaştırılacak. Odalar amacı dışında kullanılamayacak. Sığınma odaları potansiyel patlama ve yanma kaynaklarından, patlayıcı malzemelerin depolandığı bölgelerden, yakıt depolama tesislerinden ve araçların park alanlarından uzak olacak.

En az 36 saat hava sağlayacak

Sığınma odasının teknik özellikleri madenin türü, üretim planı, vardiyadaki çalışan sayısı, acil durum planı ve kaçış yolları dikkate alınarak belirlenecek. Sığınma odalarının kullanılması durumunda içinde bulunan kişilere en az 36 saat yetebilecek solunabilir hava sağlanacak. Odalarda klima, hava temizleme, nem alma, aydınlatma, uyarı ışıkları, haberleşme, gaz izleme sistemleri ve diğer elektrikli ekipmanlar için en az 36 saate kadar yedek enerji kaynağı bulundurulacak. Zehirli gazların içeri girmesini engelleyecek şekilde inşa edilecek odalarda ısı konforu sağlanacak. Odalarda ilk yardım çantası, yeterli su ve kuru gıda, tuvalet, yangın söndürme cihazı ile yer yüzü ile sesli ve görüntülü haberleşme sağlayan sistem bulunacak.