Devlete borç takana döviz kıyağı geliyor

Vergi, sigorta ya da trafik cezasını 15 Temmuz’dan bu yana ödemeyenler için getirilecek olan yeni yapılandırmada döviz kuru artışından arındırılmış enflasyon oranı kullanılacak

Ülkede doğal afet olmasa da Maliye Bakanlığı'na dilediği zaman mücbir sebep ilan edip kamu alacaklarına otomatik af getirme yetkisi de veren yeni af teklifi, öncekilerden farklı olarak yapılandırılan borçlara uygulanacak enflasyonda da indirim getiriyor. Bugüne kadar çıkarılan tüm aflarda, borcunu ödemek isteyenlerin önce yüksek düzeydeki gecikme faizleri ve zamlar siliniyor, kalan borç ise enflasyon (Yurt İçi-ÜFE) kadar artırılıyordu.

YÜZDE 12 YERİNE YÜZDE 3 FAİZ

Hükümetin Meclis'e getirdiği yeni yapılandırmada ise döviz kuru artışından arındırılmış enflasyon oranı kullanılacak. Buna göre,15 Temmuz'dan bu yana döviz kuru artışından kaynaklanan yüksek zamlar enflasyondan çıkarılacak, kalan düşük enflasyon kullanılacak. Böylece vergi sigorta ya da trafik cezasını 15 Temmuz'dan bu yana ödemeyenler döviz kuru artışından etkilenmeyecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptıkları değişiklikle döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini arındırmayı hedeflediklerini söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Ağbal, borç yapılandırmasında geçen yılın kasım ayı ile bu yılın mart ayı arasında gerçekleşen yüksek enflasyon yerine, 2016 yılı Temmuz-Ekim aylarında gerçekleşen enflasyonu esas aldıklarını, bu nedenle yapılandırmada yüzde 12.68 yerine yüzde 3.17'lik enflasyon oranını uygulayacaklarını bildirdi.

PEŞİN ÖDEYENE İLAVE İNDİRİM

Yeni yapılandırmayla kursuz enflasyonun yanı sıra borcunu taksitlendirme yerine peşin ödeyenlere yüzde 50 ilave indirim de sağlanacak. Buna göre borcunu peşin ödeyenlere yüzde 3.17'lik kursuz enflasyonun yarısı kadar faiz yürütülecek. Borcunu taksitle ödemek isteyenlere ise katsayı artışıyla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçenekleri sunulacak ve ödemeler 2 ayda bir yapılacak. Ancak il özel idaresi ve spor kulüpleri borçlarını 36 taksit (72 ay) belediyeler ise 144 taksitte ödeyecek.

İşte bu borçlar yapılandırılacak

Getirilecek yeni yapılandırma kapsamına giren borçlar şöyle: Tür ayrımı yapılmadan tüm vergi, resim ve harçlar, vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları. Trafik cezaları, askerlik, seçim ve nüfus para cezaları. Öğrencilerin, YURT-KUR'a olan ve vergi dairelerince takip edilen katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları. Belediye alacakları, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi, su, atık su borçları, katı atık ücretleri

cezaları. Sigorta primleri, topluluk ve işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı.

Af kapsamı dışında kalanlar ise şöyle: Adli ve idari para cezaları. Nisan 2017 ve izleyen aylarda ödenmesi gereken yükümlülükler. 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisinin 2. taksitleri ile kurumlar vergisi. Emlak vergisinin 1 ve 2'nci taksitleri ile motorlu taşıtlar vergisinin 2'nci taksidi.