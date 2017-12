Dijital dünyanın geleceğine dair 10 öngörü

Büyük veri ve iş analitikleri konularındaki uzmanlığını iş süreçleri deneyimiyle birleştirerek kuruluşların ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren METRIC yazılım ve danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, Gartner'ın açıkladığı dijital dünyanın geleceğine dair 10 tahmin listesini değerlendirdi.

Gartner’ın dijital geleceğe dair tahminlerini değerlendiren METRIC Genel Müdürü Gökhan Arıksoy “Baş döndürücü bir dijital dönüşümden geçiyoruz. Yapılan tahminlere göre önümüzdeki on yıl içerisinde dünya genelinde 150 milyardan fazla veri sensörü olacak ki bu şu an dünyamızda yaşayan insanların sayısından 20 kat daha fazla. Bu durum her saniye milyonlarca veri üreteceğimiz anlamına da geliyor. IoT cihazlarının avantajları küçümsenemeyecek kadar fazla. Sundukları gerçek zamanlı bilgi, üretkenliği ve verimliliği artırarak rekabet avantajına dönüştürebilir. Akıllı şehirler gibi yerlerde bu araçlar enerjiyi, önemli kaynakları ve hatta hayatları kurtarabilir” dedi.

Arıksoy, güvenlik konusunun altını çizerek “Öte yandan bu büyük verilerin güvenliğinin sağlanması gelecek yıllarda teknoloji dünyasının en büyük derdi olacak. Uzmanlar siber saldırıların %25’inin 2020’de IoT cihazlarına yönelik olacağını öngörüyor” şeklinde konuştu. İşte Arıksoy’un dikkat çektiği 2018 ve sonrası için bilişim teknolojilerine dair 10 tahmin:

1. GÖRSEL VE SESLİ ARAMA TEKNOLOJİLERİ HIZ KAZANACAK

Mobil tarayıcı ve uygulama tabanlı işlemler bugün pek çok e-ticaret sitesinde yapılan işlemlerin % 50’sini oluşturuyor. Uygulamalarını görsel ve sesli aramayı desteklemek üzere yeniden tasarlayan markalar, 2021 yılına kadar dijital ticaret gelirini %30 oranında artıracak. Apple, Facebook, Google ve Microsoft’un yapay zeka alanındaki yatırımları, görsel ve sesli arama teknolojilerine önümüzdeki iki yıl içinde hız kazandıracak.

2. DİJİTAL DEVLER İSTEYEREK KENDİ GÜNCEL SİSTEMLERİNİ BOZACAKLAR

2020’ye gelindiğinde, dijital devler bir sonraki liderlik fırsatını yaratmak için kendi geliştirdikleri sistemleri isteyerek bozup yeni inovasyonlar getirecekler. Ekran tabanlı e-ticarete karşı Alexa ya da Touch ID’ye karşı Apple Face ID gibi örnekleri daha fazla göreceğiz

3. KRİPTO PARA BİRİMLERİNİN DEĞERİ HIZLA ARTACAK

2020 yılının sonuna gelindiğinde bankacılık sektörü, blok köprü tabanlı kripto para birimleri kullanımından 1 milyar dolarlık işletme değeri elde edecek. Kripto para birimleri, 2023 yılının sonuna kadar dünya çapındaki blok zincirin küresel işletme değerinin yarısından fazlasını temsil edecek.

4. YAPAY ZEKA YANLIŞ BİLGİ TÜKETİMİNİ ARTIRACAK

2022’ye gelindiğinde, gelişmiş ekonomilerin çoğunda gerçek bilgilerden daha çok yanlış bilgi tüketilecek. Gartner, 2020’den önce finansal piyasalarda dünya çapında dolaşan yanlış bilgiler nedeniyle büyük bir mali dolandırıcılığın yaşanabileceğini öngörüyor. Üç yıl içerisinde gelişmiş ülkeler, yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bu konuda yasalar geçirmeye başlayacak.

5. “SAHTE GERÇEKLİKLERİ” SAPTAMAK ZORLAŞACAK

2020 yılına kadar yapay zeka tarafından düzenlenen “sahte içerikler” yapay zekaların tespit etme yeteneğini aşacak ve dijital güvencesizlik artacak. Gartner, 2018 yılına gelindiğinde, bir zamanlar espri mahiyetinde hazırlanmış bir içeriğin siyasi alanda gerçek kabul edilip toplumsal krizlere yol açabileceğini öngörüyor.

6. BÜYÜK İŞLETMELERİN CHATBOT KULLANIMLARI ARTACAK

2021 yılına kadar, işletmelerin% 50’sinden fazlası geleneksel mobil uygulama geliştirmelerine kıyasla botlar ve chatbot kreasyonları daha fazla harcama yapacak. Gartner, 2020 yılına kadar tüm büyük işletmelerin % 55’inin üretimde en az bir bot veya chatbot kullanacağını öngörüyor.

7. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ PERSONELLERİ İŞ DÜNYASINDA ÇOK YÖNLĞÜ GÖREVLER ALACAK

2021 yılına gelindiğinde bilişim teknolojisi personelinin %40’ı sadece teknik uzmanlık ile ilişkili olmaktan çıkacak. Gartner, işletmelerin %50’sinin bilişim teknolojisinde çok yönlü profiller ve iş tanımları geliştireceğini öngörüyor

8. YAPAY ZEKA DAHA FAZLA İŞ OLANAĞI SAĞLAYACAK

2020’de yapay zeka teknolojileriyle 1.8 milyon iş ortadan kalkarken, 2.3 milyon iş yaratan pozitif bir net sonuç sağlanacak.

9. IoT ( NESNELERİN İNTERNETİ ) TEKNOLOJİSİ HER YERE NÜFUZ EDECEK

2020’de IoT teknolojisi yeni elektronik ürün tasarımlarının % 95’inde yer alacak. Gartner 2019 yılının başında akıllı telefonlarla aktive edilen IoT özellikli ürünlerin olacağını öngörüyor.

10. IoT TEKNOLOJİSİ GÜVENLİĞİ HIZLA BÜYÜYEN BİR KÜRESEL PAZAR OLACAK

2022 yılına kadar, IoT için tüm güvenlik bütçelerinin yarısı, koruma yerine arıza giderme için harcanacak. IoT güvenlik servisleri, güvenlik sistemleri ve fiziksel güvenliğin birleşimi hızla büyüyen bir küresel pazara yol açacaktır.