Dijital para ile alışveriş olanakları artıyor

2009 yılındı ilk örneği üretilen ve her geçen yıl uluslararası para piyasalarındaki ağırlığı hissedilir ölçüde artış gösteren dijital paraların kullanım alanları da genişliyor. Uzmanlar, yakın bir gelecekte internet üzerinden yapılan alışverişlerin önemli bir kısmının dijital para ile ödenebileceğini belirtiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise, artan ilgi sonrasında dijital para ile araştırma yayınladı.

2009 yılındı ilk örneği üretilen ve her geçen yıl uluslararası para piyasalarındaki ağırlığı hissedilir ölçüde artış gösteren dijital paraların kullanım alanları da genişliyor. Uzmanlar, yakın bir gelecekte internet üzerinden yapılan alışverişlerin önemli bir kısmının dijital para ile ödenebileceğini belirtiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise, artan ilgi sonrasında dijital para ile araştırma yayınladı.

SPK'nın yayınladığı araştırmada, Kripto-para olarak da adlandırılan Bitcoin için “Bitcoin’in geleneksel ödeme aracı olan banknot veya dijital paraların yerini alması, günden güne artmaktadır. Sistem ne kadar yaygınlaşırsa, o kadar güvenli ve spekülasyonlara dayanıklı olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin de olumlu bir endişelikle Bitcoin gelişimlerini izlemesinin önerildiği araştırmada “Tüm riskleri değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilir” denildi.

TEMEL ALIŞVERİŞLERDE DAHİ DİJİTAL PARA KULLANILABİLECEK

Dijital para hakkında çalışmalar yapan Yatırım ve Dijital Para Uzmanı Ali Dinler, Türkiye genelinde dijital paraya bakış açısının şekillenmeye ve sağlam zeminlerde oturmaya başladığını belirterek “Dijital para küresel ölçekte kısa sürede kendisini kabul ettirdi. Artık gündelik basit alışverişlerin, hatta gazete, ekmek, süt gibi temel ihtiyaçların dahi internetten sipariş verilebildiği bir dönemdeyiz. Kaynağı ortak olan internetten alışveriş ile dijital paranın büyük bir hızla buluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Çok yakın zamanda, bu tür temel ihtiyaçlarımızı temin ederken bile dijital para kullanabileceğiz. Dünyada dijital para ile ödeme kabul eden şirketlerin sayısı 100 bin bandını geride bıraktı. Bu noktada ülkemiz için SPK'nın araştırmasını da önemli buluyorum. Yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile uluslararası para piyasalarında bir adım öne çıkabiliriz” dedi.

DİJİTAL PARA NEDİR?

Dijital para, açık kaynak kodlu yazılımlardan oluşan, fiziki temsili olmayan, arz-talep dengesiyle değeri oluşan bir sermaye aracıdır. Dijital paraların hiçbir devletin merkez bankası ile bağı bulunmamaktadır. Dijital paraların; Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin, Scoin gibi birçok para birimi ile internette kullanımı hızla yayılıyor.