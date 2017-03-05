Diplomalı işsizler umutsuz

Türkiye’de gerçek işsiz sayısı 6 milyon 611. İyi bir gelecek hayali kuran yaklaşık 1 milyon üniversite mezunu ise ellerinde diplomalarla iş arıyor

Türkiye'de her geçen gün üniversite ve bağlı bölüm sayısı artıyor. Ancak bu durum işsizlik oranlarını düşürmeye yetmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım 2016 verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 12.1'e fırladı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) ise işsizlik oranının yüzde 20'lerde olduğunu açıkladı. Buna göre, üniversite mezunu işsizlik oranının toplam işsizlik içinde yüzde 13.9 olduğu öngörülürken, 982 bin genç ellerinde diplomaları ile iş arıyor. Sosyal ve kişisel hizmetler, gazetecilik ve enformasyon, ziraat, ormancılık, balıkçılık, fizik ve inşaat bölümünü bitiren üniversite mezunlarının sayısı diğer bölümlere göre önde. Biz de yaptığımız araştırmayla iş arayan gençlerin umutsuzluğuna ve hayal kırıklığına tanık olduk.

PLANLARIMI ERTELEDİM

Galatasaray Üniversitesi mezunu Saffet Dağbakan, 2 yıldır iş aradığını, ‘torpili olmadığı' için iş bulamadığını söyledi. Dağbakan, “Geçen hafta bir iş görüşmesine gittim. Sosyal medyada ‘Hayır' kelimesi paylaştığım için işe alınmadım. İş bulamadığım için bütün planlarımı ertelemek zorunda kalıyorum. Her sabah iş bulurum umudu ile uyanıyorum, fakat gün ortasında bu umudum sönüyor. Babam işçi emeklisi, bu durum ne kadar devam eder bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım işadamlarına ‘işçi alın' çağrısında bulundu. Partili olmayanların yine işe alınmayacağını düşünüyorum. Bunun yanında Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan 100 bin kişi atıldı. Bunlar özel sektörde rakip olarak karşımıza çıkıyor. FETÖ biz işsizlere de büyük darbe vurdu” şeklinde konuştu.

İŞ ARAMAK DA PARAYLA

İletişim fakültesi mezunu Elif Şahin ise KPSS'de yüksek puan almasına rağmen atamasının yapılmadığını söyledi. Şahin, “Özel sektörde iş için gittiğim bütün kapılardan eli boş döndüm. Çünkü adamın olmadan iş bulmak neredeyse imkansız” dedi. 2 yıldır iş arayan Cesim Öztürk, iş aramanın da para ile olduğuna dikkat çekti. Öztürk, “Günde duruma göre 3-4 yere iş başvurusu yapıyorum.Evden çıktığım andan itibaren otobüs, dolmuş, çay, simit gibi temel ihtiyaçlar için para işlemeye başlıyor. Cebinde en az 50 TL olmadan sokağa çıkılmıyor. Asgari ücretle de olsa çalışmaya razıyım. İşletme fakültesini bitirdim. Günümüzde iş bulmak aslanın midesinde. İş bulup eve ekmek götüreceğim günleri görmek en büyük hayalim” diye konuştu.

Dedeler ve nineler iş peşinde

Milyonlarca insan her gün iş bulma umuduyla yollara düşerken, maaşıyla geçinemeyen emekliler de iş arıyor. Türkiye'de bulunan 8 milyon 77 bin 152 emekliden 1 milyon 801 bin 205'i halen çalışıyor, 3 milyon 301 bin 148 emekli ise iş arıyor. Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) başvuran emekli sayısında da artış kaydedildi. Aralık 2016'da Türkiye İş Kurumu'na 65 yaş üstü 331 kişi iş başvurusunda bulunurken, 2017 Ocak'ta bu sayı yüzde 13.6 artış göstererek 376'ya yükseldi. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, Türkiye'de emeklilerin aldıkları ücretlerle geçinmesinin zorluğuna dikkat çekti. Bayraktar, “Türkiye'de ortalama yaşam süresine ulaşmış yaştaki kişilerin iş aramaya mahkum edilmesi Türkiye açısından kara bir tablodur” dedi.

TORPİL VE ADAM KAYIRMA KAYGISI HAD SAFHADA

Çareyi yurtdışında arıyorlar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, 6 milyon 62 bin 886 üniversite öğrencisi bulunuyor. Bunun 5 milyon 615 bin 293'ü devlet üniversitelerinde, 447 bin 593'ü ise vakıf üniversitelerinde öğrenim görüyor. Öğrencilerin 3 milyon 276 bin 658'ini erkekler, 2 milyon 786 bin 228'ini ise kızlar oluşturuyor. İşsizlik araştırmamız sırasında Kadıköy Meydanı'nda üniversitede okuyan öğrencileri dinledik. Çevrelerinde üniversite mezunu abi ve ablalarının iş bulamamasının morallerini bozduğunu belirten üniversite öğrencisi gençler, mezun olmadan işsiz kalma endişesi yaşadıklarını dile getirdiler. Bazı öğrenciler, mezun olduktan sonra yurtdışına gitmeyi planladığını belirtirken, bazıları ise umutsuz olmadıklarını, her ne olursa olsun Türkiye'de gelecek kuracaklarını vurguladı.