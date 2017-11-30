Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

10:1130 Kasım 2017
Ekonomi
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine  göre;  ihracat   2017  yılı  Ekim  ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9  artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında %75,2 iken, 2017 Ekim ayında %65,6’ya düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,7 arttı, ithalat %6,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,9, ithalat %19,2 arttı.

24831_img_1_9_30-11-20171498920487

Avrupa Birliği'ne ihracat %11,4 arttı

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ekim ayında %48,4 iken, 2017 Ekim ayında %49,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %11,4 artarak 6 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

24831_img_2_9_30-11-2017256447336

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya  yapılan ihracat 2017 Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya takip etti.

24831_img_3_9_30-11-2017-2041762629
İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den  yapılan  ithalat,  2017  yılı  Ekim  ayında  2 milyar 113  milyon  dolar  oldu.  Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya  izledi.

24831_img_4_9_30-11-2017-1218434642

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36'dır.

24831_img_5_9_30-11-2017122062530

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,6 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3'tür. 2017 Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,3'tür.

Son güncelleme: 10:1630.11.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar