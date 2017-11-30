Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat %25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında %75,2 iken, 2017 Ekim ayında %65,6’ya düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %1,7 arttı, ithalat %6,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,9, ithalat %19,2 arttı.

Avrupa Birliği'ne ihracat %11,4 arttı

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ekim ayında %48,4 iken, 2017 Ekim ayında %49,5 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %11,4 artarak 6 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Ekim ayında 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 890 milyon dolar ile İngiltere, 771 milyon dolar ile ABD ve 746 milyon dolar ile İtalya takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Ekim ayında 2 milyar 113 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 33 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 79 milyon dolar ile İtalya izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36'dır.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %16,6 oldu

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,3'tür. 2017 Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,3'tür.