Disney Fisher için 41 milyon dolar alacak

Disney’in Star Wars’un efsane prensesi Prenses Leila’ya hayat veren aktris Carrie Fisher’ı sigortalattığı ortaya çıktı.
Independent’ın Insurance Insider isimli dergiye dayandırdığı habere göre Lloyds of London isimli sigorta şirketine Fisher hayatını kaybetme riskine karşı sigortalatıldı. Disney’in Fisher’ın ölümünün ardından 41 milyon dolar alacağı belirtiliyor.
Fisher yeni Star Wars üçlemesinin ikincisinin de çekimleri tamamlamıştı. Fisher Londra’dan Los Angeles’a seyahat ederken kalp krizi geçirmiş ardından dört gün içinde hayatını kaybetmişti. Fisher 60 yaşındaydı.
Film şirketlerinin seri filmlere başladıkları zaman oyuncuları sigortattıkları bilinyor. Star Wars serisi dışında seri filmlerin devamı sırasında ölen oyunculardan biri ise Philip Seymour Hoffman’dı Hoffmann Açlık Oyunları serisi çekimleri sırasında vefat etmişti.