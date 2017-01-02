Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Disney Fisher için 41 milyon dolar alacak

Disney Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın ölümünün ardından sigorta şirketinden 41 milyon dolar alacak.
Sozcu.com.tr
13:332 Ocak 2017
Ekonomi
Disney Fisher için 41 milyon dolar alacak
Disney Star Wars yıldızı Carrie Fisher'ın ölümünün ardından sigorta şirketinden 41 milyon dolar alacak.

Disney’in Star Wars’un efsane prensesi Prenses Leila’ya hayat veren aktris Carrie Fisher’ı sigortalattığı ortaya çıktı.

Independent’ın Insurance Insider isimli dergiye dayandırdığı habere göre Lloyds of London isimli sigorta şirketine Fisher hayatını kaybetme riskine karşı sigortalatıldı. Disney’in Fisher’ın ölümünün ardından 41 milyon dolar alacağı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERCarrie Fisher hayatını kaybetti!Carrie Fisher hayatını kaybetti!
Fisher yeni Star Wars üçlemesinin ikincisinin de çekimleri tamamlamıştı. Fisher Londra’dan Los Angeles’a seyahat ederken kalp krizi geçirmiş ardından dört gün içinde hayatını kaybetmişti. Fisher 60 yaşındaydı.

Fisher geçen sene vizyona giren Star Wars'un 7. filminin çekimlerinde.

Fisher geçen sene vizyona giren Star Wars’un 7. filminin çekimlerinde.

Film şirketlerinin seri filmlere başladıkları zaman oyuncuları sigortattıkları bilinyor. Star Wars serisi dışında seri filmlerin devamı sırasında ölen oyunculardan biri ise Philip Seymour Hoffman’dı Hoffmann Açlık Oyunları serisi çekimleri sırasında vefat etmişti.

Philip Seymour Hoffmann Açlık Oyunları'nın çekimleri sırasında...

Philip Seymour Hoffmann Açlık Oyunları’nın çekimleri sırasında…

Son güncelleme: 13:4902.01.2017
Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar