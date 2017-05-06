Doğal afet yetkisi ile otomatik af geliyor

Meclis’e gelen yeni düzenlemeye göre, Maliye Bakanlığı, dilediği zaman sadece doğal afet hallerinde kişi ve firmalara sağlanan sıfır faizle borçları erteleme yetkisini kullanabilecek

Hükümet, Maliye Bakanlığı'na doğal afet olmasa da, bir anlamda doğal afet ilan etme yetkisi veriyor. Daha önce birçok af düzenlemesinde imzası olan AKP Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye kapsamı genişletilmiş yeni bir yasa teklifi sundu.

15 Temmuz sonrası vergi ve sigorta prim borçlarından su borçlarına kadar birçok alandaki kamu alacağını yeniden yapılandırmayı öngören teklifin 5'inci maddesiyle, 6183 sayılı kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen kanunda kritik bir değişikliğe gidiliyor. Halen yürürlükte olan mevcut düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu deprem, sel, yangın gibi bir bölgede ‘doğal afet' medyana geldiğinde, zor duruma düşen vatandaşlar ve şirketlerin vergi ve borçları mücbir sebep ilan ederek mücbir sebep geçinceye kadar erteleyebiliyor. Bu tür doğal afet durumunda ertelenen kamu alacaklarından ya faiz alınmıyor ya da yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranları uygulanıyor.

MÜCBİR SEBEP İLAN EDECEK

Meclis'e sunulan teklifin 5'inci maddesiyle ise mevcut yasadaki ‘doğal afetler' ibaresi ‘Maliye Bakanlığınca' şeklinde değiştiriliyor. Buna göre teklifin yasalaşması halinde Maliye Bakanlığı deprem, sel baskını, su taşkını gibi doğal afet olmadığı halde, örneğin ekonomideki kötü gidişi gerekçe göstererek dilediği zaman ‘mücbir sebep' ilan edebilecek. Bu durumda da devlete borcu olan kişi veya şirketlerin borçları ilan edilen mücbir sebebin bitimine kadar hiçbir faiz dahi alınmadan ertelenecek.

SÜREYİ UZATMA İMKANI

Yeni yetki, hükümete Meclis'e torba tasarı göndermeden dilediği zaman adeta otomatik af çıkarma hakkı veriyor. Bununla birlikte yeni yetki hem geçmiş aflardan hem de doğal afet şartlarından çok daha kapsamlı afların önünü açıyor. Çünkü yasayla af çıkarılıp borçlar taksitlendirildiğinde taksitli alacaklara enflasyon oranında faiz yürütülmek zorunda kalınıyor. Doğal afet afları da ancak felaketin yaşandığı il veya bölgedeki mükellefleri kapsıyor. Üstelik süresi kısa olabiliyor. Yeni yetki ise hem faizsiz ertelemeyi, hem doğal afet şartlarını ülke genelinde uygulamayı hem de affın süresinin istenildiği kadar uzatılmasını sağlıyor.

MüteahhiDe prim, hurda araca vergi affı

Önümüzdeki salı güne Meclis'te görüşülmesi kararlaştıran torba yasa teklifiyle ayrıca, Mart 2017'den önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile kamuya ihaleyle iş yapan müteahhitlerin eksik işçilik nedeniyle oluşan SGK prim borçlarıyla cezaları da af kapsamına alındı. Ayrıca, 1997 model ve daha eski olan taşıtların 31 Aralık 2018'e kadar hurdaya çıkarılması halinde bu tarihe kadar olan ve olacak vergi borçlarıyla 2017 öncesi trafik cezaları silinecek. Teklife Emlakbank'ın tasfiyesinin kaldırılması maddesi de eklenirken, bu talebin daha önce Sayıştay tarafından hükümete iletildiği ortaya çıktı.