Doğtaş Kelebek Mobilya’dan Karadağ’da ortaklık

Doğtaş Kelebek Mobilya Karadağ'daki bir firmaya ortak olmak için görüşmelere başladı.

Doğtaş Kelebek Mobilya Karadağ’da faaliyet gösteren bir firmaya ortaklık için görüşmelere başladığını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, şirketin mevcut sandalye tedariğinde sürdürebilirliği ve yüksek üretim kalitesini desteklemek, orta vadede Avrupa Birliği pazarlarına açılmak amacıyla Sancaklı Mobilya’nın Karadağ’daki kereste ve papel üretimi yapan şirketine yüzde 51 ortaklık görüşmelere başlandığı belirtildi.