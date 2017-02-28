Dolar bozduran almaya başladı

Dolardaki gerileme TL’nin toparlanması için zemin yaratırken, vatandaş döviz almak için yeniden düğmeye bastı

Küresel piyasalarda doların zayıflaması ve Merkez Bankası'nın sıkılaştıma politikalarının etkisiyle kurda zayıflama artarken, vatandaşların dip seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi dikkatlerden kaçmıyor. Bireylerin ve şirketlerin bankalardaki yabancı para mevduatları yılbaşından 17 Şubat haftasına kadarki 7 haftalık süreçte 3.3 milyar dolar arttı.

Vatandaşın kıymetli maden depo hesapları dahil döviz mevduatları 148.8 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre ocak ayı ortasında 3.94 TL seviyesindeyken bozdurulan dolar birikimleri, Türk Lirası'nın güçlenmesiyle yön değiştirdi.

27 Ocak'tan bu yana 3 haftadır bireylerin ve şirketlerin döviz mevduatlarının arttığı görünüyor. Son yükselişin tepe noktası olan 3.94 TL'den bu yana dolar TL karşısında yüzde 8.7 oranında değer kaybederek 3.59 liraya kadar geriledi. Düşük kuru ‘alma' fırsatı olarak gören vatandaşın yeniden yabancı paraya dönüşü başladı. 30 Aralık 2016'da yurtiçindeki yerleşiklerin mevduat ve katılım bankalarında bulunan yabancı para mevduat hesapları 145.5 milyar dolar seviyesindeydi. Doların hızlı yükselişi ile satışa geçen vatandaşın hesaplarındaki yabancı para mevduatları toplamı 20 Ocak haftasında 142.2 milyar dolara kadar gerildi. Son yükselişin tepe noktası olan 3.94'ten bu yana dolar TL karşısında yüzde 8.7 oranında değer kaybetmesi ile mevduatlarda yeniden yabancı paraya dönüş başladı. 17 Şubat haftasına bankalardaki döviz mevduatı 148.8 milyar dolara kadar yükseldi.

EURO'LAR BOZDURULDU

Mevduat bankalarında dolar tasarrufları yılbaşından 17 Şubat'a kadar geçen sürede 6.4 milyar dolar artarak 88 milyar 750 milyon dolara ulaştı. Bu şüreçte bireylerin dolar hesabı 3.8 milyar dolar artarak 53.4 milyar dolara ulaşırken, şirketlerin ise 2.6 milyar dolar aratarak 35.2 milyar dolara ulaştı. Mevduat bankalarındaki Euro hesaplarının ise 3.4 milyar dolar tutarında gerilediği görünüyor. 2016 sonunda 48.2 milyar dolar tutarındaki Euro cinsi tasarruf, 17 Şubat'ta 44.8 milyar dolara geriledi.

1.2 milyarlık mevduat artışı

Merkez Bankası verilerine göre bireylerin 17 Şubat ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yılbaşından itibaren 1.2 milyar dolar artışla 90.5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde kurumların mevduat hesapları ise 2 milyar dolar artışla 58 milyar dolara ulaştı. Yurtiçi yerleşiklerin mevduat bankalarında 140.1 milyar dolar, katılım bankalarında ise 8.4 milyar dolar yabancı para mevduatı bulunuyor.

Dövize Trump yön verecek

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Kongresi'nde bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Trump'ın vergi indirimleri konusunda vereceği mesajların döviz piyasalarına yön verebileceği dile getiriliyor. Serbest piyasada dolar 3.6020 liradan, Euro 3.8060 liradan güne başladı. 3.5780'i test eden dolar günü 3.5940 liradan tamamlarken, Euro 3.8080 liraya yükseldi. Borsa İstanbul günü yüzde 0.56 düşüşle 87.765 puandan kapattı.