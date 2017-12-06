Dolar fiyatı ne kadar oldu? 06 Aralık Çarşamba dolarda son durum

TCMB'den faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesi ve risk algısının azalmasıyla dolar/TL'de başlayan düşüş eğilimi devam ederken, kur bu sabah 3.85 civarında seyrediyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, piyasalar saat 1000’da Almanya sanayi siparişlerini, saat 1630’da ise ABD işgücü maliyeti ve verimlilik verilerini izleyecek.

Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrinin izlendiği piyasada ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün on yıllardır Ortadoğu’da izlediği politikaya ters düşen bir karar alarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak olmasının da jeopolitik riskleri artırabileceği belirtiliyor.

Olumsuz bir haber akışı olmaması halinde TL’deki değerlenme eğiliminin devam edebileceği belirtilirken, AHL Forex notunda “Dolar/TL’de meydana gelen geri çekilmelerin devam etmesi halinde 3.8450 seviyesi altı fiyatlamalar zayıf görünümün artması açısından önem arz ediyor. Bu hareketin devamında ise takip edilecek 3.8270 desteği bulunuyor” denildi.

Hafta başında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin TCMB’nin 14 Aralık’ta yapacağı PPK toplantısında geç likidite penceresi faizini artıracağı yönündeki beklentileri artırdı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığını açıklaması ve ABD’de devam eden Reza Zarrab’ın tanık olarak yer aldığı davanın baskısının azalması ile TL daha iyi performans göstermeye başladı.

Kurdaki gerilemenin tahvil faizlerinde de aşağı harekete neden olmasıyla 10 yıllık tahvil faizi de dün yüzde 12 seviyesinin altına geriledi.

Haftaya başında 3.94’ün üzerinde olan, dün saat 1710’da 3.8690 seviyesinde bulunan dolar/TL dün akşam saatlerinde 3.8393’e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0855’te 3.8490/3.8520 seviyesinde bulunuyor.

Dün saat 1710’da 4.2204/4.2227 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.2037/4.2073, 4.5717/4.5744 seviyesindeki euro/TL ise 4.5584/4.5647 seviyesinde bulunuyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi geçen hafta 58 baz puanlık düşüş kaydetti. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 11.96, valörde yüzde 11.89’a kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 12.03 seviyesindeydi.

İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.29 seviyesindeydi. (REUTERS)