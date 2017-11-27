Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Dolar kaç TL oldu? İşte 27 Kasım rakamları…

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının söylemleriyle geçen hafta 3.98 ile test ettiği tarihi zirvelerinin hemen altında seyrediyor. Dolar/TL bu sabah saat 09.16'da 3.9438/3.9450 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bunun yanı sıra ABD’de devam eden Reza Zarrab davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda baskı yapmayı sürdürüyor.

Öte yandan TL’deki değer kayıplarına rağmen yurtiçi yerleşiklerin hemen yabancı para mevduatlarını artırıyor olmaları da TL’deki değer kaybının devam edebileceği öngörüsüyle yakından izleniyor.

Yurtiçinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 17 Kasım ile biten haftada 1.4 milyar dolar artışla 159.4 milyar dolar oldu.

Geçen hafta Çarşamba günü 3.98 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem’in ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan’ın açıklamalarının da desteğiyle Cuma gününü 3.94 civarında tamamlamıştı.

Dolar/TL bu sabah saat 08:49’da 3.9438/3.9450 seviyesinde işlem gördü.

Ertem geçen hafta Reuters’a yaptığı açıklamalarda enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB’nin faizleri yukarı çekebileceğini, bir sonraki PPK toplantısının olduğu 14 Aralık’ı beklemesine de gerek olmadığını belirterek, “TCMB bir bakarsınız yarın da GLP’yi yukarı çıkartır” dedi.

Karahan ise Cuma günü canlı yayında yaptığı açıklamada TCMB’nin yılbaşında yaptığı 400 baz puanlık sıkılaştırmaya dikkat çekerek bu sıkılaştırmanın bankaya siyasi bir müdahale olmadığını açıkça gösterdiğini, bu konuda bir çekince olmaması gerektiğini söyledi.

Karahan, “Fiyatlama davranışlarında, beklentilerdeki bir bozulmaya kesinlikle mahal vermemek gerekiyor. Bu nedenle gelişmeleri dikkatle izlemek ve çok geç kalmadan da gerekli bulunduğu taktirde para politikası tarafından adımların atılması kesinlikle önemli” dedi.

EURO TARİHİ REKORDA

Sepet bazında aynı saatte TL 4.3234/4.3250, euro/TL ise 4.7030/4.7050 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL 4.7175 seviyesindeki tarihi rekorunun hemen altında işlem gördü.

Euro’nun dolar karşısında 1.1946 ile iki ayın zirvesini görmesiyle birlikte euro/TL de tarihi zirvelerini test etti.

Almanya’da Merkel’in muhafazakar bloğu, iş dünyasını destekleyen Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında kurulmaya çalışılan koalisyon görüşmeleri geçen hafta sonuçsuz kalınca Merkel’in dördüncü dönemine ilişkin şüpheler artmıştı. Sosyal Demokratlar’ın Merkel’in muhafazakar partisi ile “büyük koalisyon” görüşmeleri yapmayı kabul etmesiyle siyasi belirsizliğe ilişkin endişeler azaldı.

Siyasi belirsizliklerin azalması euroda değer kazançlarının nedeni oldu.

Tahvil/bono getirilerinde TL’deki iyimserlikle birlikte sınırlı bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli tahvil getirileri 2009’dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.84 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 12.81 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanış yüzde 14.15 seviyesinden gerçekleşti.