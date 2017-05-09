Dolar havuzlarının kapanması Türkiye’yi vuracak

FED faiz artırarak yurtdışındaki doları geri çağırıyor. ABD dışındaki dolar havuzlarının kuruması Türkiye’yi zorlayacağını vurguladı

ABD dışında baş gösterecek dolar kıtlığının Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen piyasa ülkelerini vurabileceği uyarısı yapıldı. Bu uyarı, uluslararası iş çevrelerinin yakından izlediği İngiliz Financial Times Gazetesi'nin analizinde yer alıyor. Analizde hem Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) hem de Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) son raporlarında, ABD Merzez Bankası'nın (FED) 2008'deki krizden sonra başlattığı parasal genişleme politikasına son vereceğine dikkat çektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

DOLAR ABD YOLUNDA

“Daha az dolar olması, FED'in nicel gevşemeyle piyasaları paraya boğmaya başladığı 2008'den bu yana ABD dışında oluşturulan dolar havuzlarından döviz elde etme maliyetini artıracak. Söz konusu dolar seli dünya çapında varlık fiyatlarını artırırken, borçlanma maliyetlerini düşürmüştü. Bu bolluk aynı zamanda, bu yıl rekor borçlanma seviyesine ulaşan Asya'daki (Uzakdoğu) dolar cinsinden tahvil piyasası gibi yeni piyasaların büyümesini teşvik etti. Parasal genişlemeden önce dolar almak isteyen hemen herkes ABD'li fon yöneticilerine başvurdu. Daha sonra ise aynı fonlar, ABD dışındaki işlemlere ulaşabilmek için yerel ofisler açtılar. Dolar bulunabilmesiyle ilgili son tartışma ise FED yetkililerinin 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu muhtemelen bu yıl sonuna doğru daraltmayı planladığı açıklamaları ile yükseldi.”

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin vergi affı getirerek şirketlerin yurtdışında tuttuğu yüz milyarlarca doları ülke içine çağıracağını belirten Financial Times, FED'in tahvil karşılığında ayırdığı her 100 doların, 15'inin Uzakdoğu'da birikerek 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çekti.

Deutsche Bank'ın Asya Stratejisti Sameer Goel, tersine dönüşün başlamasıyla birlikte, uzun yıllardır ilk defa dolar bolluğunun sona ereceğini belirterek, en kötü senaryoyu şöyle tarif etti: “Gelişen piyasalar için çok sert olabilir. Bu piyasaların derinliği az ve büyük miktarda para çıkması likidite azlığını ve fiyat hareketlerini kışkırtabilir.”

ZAMANLAMASI ÖNEMLİ

Sameer Goel, Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen piyasalardan büyük miktarlarda dolar çıkışının küresel piyasalarda güvenin yüksek olduğu bir zamana rastlaması halinde, sabit gelir varlıkları büyük kayıp yaşarken, hisse senetlerinin bu durumdan nispeten daha az etkileneceğini vurguladı. ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley'in Küresel Döviz Kuru Stratejisi Başkanı Hans Redeker de, ülke dışındaki dolar havuzlarının yok olması halinde, ABD bankalarının yurtdışına dolar satmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılabileceğini öne sürdü.

200 milyar dolar Türk şirketlerinde

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Direktörü Tobias Adrian, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bilançosundaki 4.5 trilyon dolarlık tahvilin eritilmesinde dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Adrian CNBC'ye yaptığı açıklamada, “Bu aracı tahmin edilebilir bir şekilde kullanması gerekir ki, piyasalarda sürprizlere yol açmasın” dedi. “Merkez bankalarının merkez bankası” olarak bilinen BIS de, gelişen piyasa ülkelerinde ABD Doları cinsinden özel sektör borcu miktarının 9 trilyon doları aştığı uyarısında bulundu. Bu miktarın 200 milyar dolardan fazlası Türk şirketlerine ait.