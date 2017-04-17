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Dolar için iki flaş tahmin

ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley, dolar/TL'nin yıl sonunda 4 seviyesinde olacağını açıkladı. Merkez Bankası ise bugün açıkladığı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.83 TL olacağını öngördü.

Sozcu.com.tr
15:0717 Nisan 2017
Ekonomi
Dolar için iki flaş tahmin
ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley, dolar/TL'nin yıl sonunda 4 seviyesinde olacağını açıkladı. Merkez Bankası ise bugün açıkladığı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.83 TL olacağını öngördü.

Morgan Stanley, dün yapılan referandum sonrasında yatırımcıların  6 gelişmeye odaklanacağını düşündüklerini bildirdi. Morgan Stanley yayınladığı değerlendirmede izlenecek 6 gelişmeyi şöyle sıraladı.

1- Yeni analasa çerçevesinde yapılacak değişiklikler,
2- OHAL’ın 19 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği,
3- Yeni seçimlerin zamanlaması konusunda siyasetçilerden gelecek sinyaller,
4- Bakanlar Kurulu’nda önümüzdeki haftalarda yapılması olası değişiklikler
5- Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler
6- Parasal ve mali cephede politika reaksiyonlarında değişiklikler,

Referandum sonrasında TL’de bir değerlenme olduğunu ancak bu rallinin daha öteye gitmemesi için bazı nedenler gördüklerini ifade eden Morgan Stanley, USD/TRY paritesinin 2017’yi 4,0 seviyesinde tamamlayacağı görüşüne bağlı olduklarını vurguladı. Morgan Stanley ayrıca Fransa seçimlerinin kısa vadede Türk Lirası için risk iştahını sınırlayabileceğini vurguladı.

Merkezin mart ayı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.84 olacağı belirtiliyordu. Tablo: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Merkezin mart ayı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.84 olacağı belirtiliyordu. Tablo: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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Son güncelleme: 15:1217.04.2017
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