Dolar için iki flaş tahmin

ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley, dolar/TL'nin yıl sonunda 4 seviyesinde olacağını açıkladı. Merkez Bankası ise bugün açıkladığı beklenti anketinde doların yıl sonunda 3.83 TL olacağını öngördü.

Morgan Stanley, dün yapılan referandum sonrasında yatırımcıların 6 gelişmeye odaklanacağını düşündüklerini bildirdi. Morgan Stanley yayınladığı değerlendirmede izlenecek 6 gelişmeyi şöyle sıraladı.

1- Yeni analasa çerçevesinde yapılacak değişiklikler,

2- OHAL’ın 19 Nisan sonrasında devam edip etmeyeceği,

3- Yeni seçimlerin zamanlaması konusunda siyasetçilerden gelecek sinyaller,

4- Bakanlar Kurulu’nda önümüzdeki haftalarda yapılması olası değişiklikler

5- Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin gelişmeler

6- Parasal ve mali cephede politika reaksiyonlarında değişiklikler,

Referandum sonrasında TL’de bir değerlenme olduğunu ancak bu rallinin daha öteye gitmemesi için bazı nedenler gördüklerini ifade eden Morgan Stanley, USD/TRY paritesinin 2017’yi 4,0 seviyesinde tamamlayacağı görüşüne bağlı olduklarını vurguladı. Morgan Stanley ayrıca Fransa seçimlerinin kısa vadede Türk Lirası için risk iştahını sınırlayabileceğini vurguladı.