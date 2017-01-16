Dolar kaç para? Euro ne kadar?

Dolar ve euro son zamanların en çok merak edilen konuları arasına girdi. Peki, dolar ve euro kaç para?

Dolar ve euro son zamanların en çok merak edilen konuları arasına girdi. Peki, dolar ve euro kaç para?

Haftalarıdır rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi. Dolar ve euro vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken internette de en çok aratılan konulardan bir tanesi oldu.

DOLAR VE EURO KAÇ PARA?

17 Ocak saat 07.12 itibari ile:

Dolar (USD)

Alış: 3,8030

Satış: 3,8119

Euro (EUR)

Alış: 4,0490

Satış: 4,0534

Doların TL karşısında değerini etkileyecek bir diğer unsur ise Trump. ABD Başkanlığı koltuğuna oturmasına az zaman kala, piyasalarda bir tedirginlik var. Trump'ın koltuğa oturmasıyla doların tüm dünyada büyük bir dalgalanma yaşacağı uzmanlar tarafından öngörülüyor. Bakalım bu durum dolar/TL oranını nasıl etkileyecek? Dolar, dün güne 3.76 ile başladı. Gün içerisinde 3.75 liraya kadar düşse bile şu sıralar 3.78 sınırını zorluyor. Doların lira karşısında değişikliği, yeni anayasa oylaması ile Trump'ın görev başına geçecek olması etkliyor. TBMM'de yapılan oylama da ilk tur sona erdi. İkinci Tur ise çarşamba günü başlayacak.