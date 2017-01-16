Dolar kaç TL? 16 Ocak 2017 dolarda son durum nedir?

Türkiye gündeminin ana maddelerinden olan dolar da son durum merak ediliyor. 16 Ocak 2017 itibariyle dolar kaç TL, dolar kurunun seyri nedir ve dolar Ocak ayının üçüncü haftasına nasıl başladı?..

Türkiye gündeminin ana maddelerinden olan dolar da son durum merak ediliyor. 16 Ocak 2017 itibariyle dolar kaç TL, dolar kurunun seyri nedir ve dolar Ocak ayının üçüncü haftasına nasıl başladı?..

Vatandaşın gözü dolar hareketlerinde. İnsanlar dolar düşecek mi, yükselecek mi dolar kaç tl olacak merak ediyorlar. Dolar bugün yani 16 Ocak 2017 itibariyle haftaya 3.76 ile başladı. Peki şu an Dolar kaç tl ve sabahtan bu yana doların seyri nasıl oldu?

Dolar/TL güne 3.76 ile başladı ki Merkez Bankası bugün de repo ihalesi açmayınca dolar kuru 3.75’in altına düştü. Şu an ise dolar 3,76 bandında seyrediyor. İşte doların alış ve satış rakamları…

DOLAR ALIŞ: 3,7682

DOLAR SATIŞ: 3,7699

DOLAR HAREKETLERİ VE GÜNDEM

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk tur görüşmeleri tamamlandı. İkinci tur Çarşamba günü başlaytacak. Anayasa değişikliğinin halkoylaması, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60. günden sonraki ilk pazar günü yapılacak. Teklifin referandumda kabul edilmiş sayılması için, kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasının “evet” olması gerekecek. Öte yandan ana senaryo olmasa da anayasa değişikliğinin bir erken seçim sürecine dönüşme ihtimali piyasalarda baskı yaratan bir diğer unsur olarak görülüyor.

TRUMP PİYASALARI KORKUTUYOR

ABD seçimlerinin kazanan Trump 20 Ocak’ta resmi olarak görevinin başına geçecek. Tüm dünyada piyasa odakları Trump’ı yakından takip ediyor. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla dünya çapında bir dalgalanma olmasından korkuluyor.