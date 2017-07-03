Dolar ne kadar oldu?

Sabah saatlerinde 3.50 civarındaki dalgalı seyrini sürdüren dolar/TL yukarı yönlü bir hareket izleyerek 15.30'da 3.5424-3.5431 seviyesini gördü.

Global merkez bankaları kararları, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerinin takip edildiği dolar/TL 3.54 civarındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Küresel piyasalarda dolar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikası döneminin sonuna yaklaşıldığı sinyallerini vererek sterlin, euro ve Kanada dolarına değer kazandırmalarıyla beraber kayıplarına bugün de devam ederken; Asya borsaları Avrupa ve ABD piyasalarındaki zayıf seyirden olumsuz etkilendi.

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Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 95.5 civarına kadar geriledi ve haftalık bazda yüzde 1.8’lik kayba hazırlandı.

Bu sabah güne 3.5250 civarında başlayan dolar/TL yukarı yönlü bir seyir izleyerek 3.5430’a kadar yükseldi. Aynı saatte sepet bazında TL 3.7680/3.7698, euro/TL 4.0154/4.0170 seviyesinde.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.52, valörde son işlemde yüzde 10.54 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 10.53 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.18, valörde son işlemde yüzde 11.20 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.12 oldu.

REUTERS-SOZCU.COM.TR