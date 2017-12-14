Dolar ne kadar oldu? (14.12.2017)

Fed beklendiği gibi faizleri artırdı, gelecek dönem öngörülerini değiştirmedi dolar/TL'de dün işlem gördüğü 3.85'li seviyelerden 3.81'e doğru geriledi. Piyasanın gözü ise Merkez Bankası'nın faiz kararında.

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ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını artırmasına karşın önümüzdeki yıllarda daha hızlı ve/veya daha çok faiz artışı yapılabilir endişelerini boşa çıkaracak şekilde gelecek dönem faiz artış öngörülerini değiştirmemesinin ardından dolar geniş bantta değer kaybederken dolar/TL’de dün işlem gördüğü 3.85’li seviyelerden 3.81’e doğru geriledi.

(Fed), öngörüldüğü gibi faiz oranlarını artırdı ancak, ABD büyümesinin kısa vadeli bir ivme kazanmasını öngörmesine rağmen gelecek yıllar için faiz artış tahminlerini değiştirmedi.

Fed faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 1.25 ile 1.50 aralığına çekerken bu yıl içindeki üçüncü faiz artışı oldu.

Fakat Fed’in 2018 ve 2019 yıllarında üçer ilave faiz artırımına ilişkin tahmini, Eylül ayı tahminlerine göre değişmedi.

Dolar/TL dün akşam saatlerinde işlem gördüğü 3.85’li seviyelerden sert gerileyerek saat 0837’de 3.8110/3.8140 seviyesinde işlem gördü.

Fed’in 2018 ve 2019’daki faiz artışı öngörülerini artırmak yerine sabit tutmasının ardından dolar baskı altında. Doların başlıca para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi dün işlem gördüğü 94’lü seviyelerden yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.1 düşüşle 93.4 civarında seyrediyor.

TCMB BEKLENİYOR

Bankacılara göre TL açısından bu hafta açıklanacak en önemli iç gündem maddesi ise TCMB’nin bugünkü faiz kararı olacak.

Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası’nın TL’deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık’taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB’nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Geçen hafta Pazartesi günü 3.9450 civarında işlem gören dolar/TL’nin hızlı bir şekilde 3.81’li seviyelere gerilemesinin ise TCMB’nin kararından etkili olup olmayacağını da yakından izlenecek.