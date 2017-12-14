Dolar ne kadar oldu? 14 Aralık dolar fiyatı ne? Faiz kararının ardından dolar fırladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, geç likidite penceresi faizini 50 baz puan yükseltti. Açıklanan karara göre gecelik faiz oranları; marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutuldu. Dolar/TL Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararının ardından yükseldi. Peki dolar ne kadar oldu?
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde kaldı. Ancak geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltildi.
DOLAR NE KADAR?
Güne 3,8190 liradan başlayan dolar/TL paritesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Aralık ayı toplantısından çıkan faiz kararının ardından sert yükseldi. Dolar, PPK toplantısından çıkan geç likitide penceresinde 50 baz puanlık faiz artışı sonrası yüzde 1,52 yükselerek, 3,87 sınırına geldi. Kur şu sırlarda 3,8695’ten işlem görüyor.