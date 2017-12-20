Dolar ne kadar oldu? (20.12.2017)

Yılsonunun yaklaşmasıyla piyasalarda hacimler de azalmaya başlarken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havanın yansıdığı dolar/TL'de 3.85'in altında hareket sürüyor, dış piyasalardaki gelişmeler izlenecek.

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Yurtiçinde bugün açıklanacak saat 1700’de merkezi yönetim borç stoku, yurtdışında ise saat 1800’de ABD ikinci el konut satışları açıklanacak.

Piyasalarda yakından izlenen ve dün Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ABD vergi indirimleri yasa tasarısı, Senato’da da onaylandı. Nihai oylama için tekrar Temsilciler Meclisi’ne gönderilecek olan tasarının, sonrasında Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Dolar dün tasarının Temsilciler Meclisi’nde onaylanması ve Hazine tahvil getirilerindeki artıştan destek bulmuş, Alman devlet tahvil getirilerindeki keskin yükseliş ise euronun değer kazanmasını sağlamıştı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri ise Güney Afrika’da yapılan seçimler nedeniyle randda yaşanan değer kazancından destek bularak olumlu seyrederken, bu hava TL’ye de yansıyor.

Dolar/TL dün 3.8258-3.8451 bandında yatay bir seyir izledi ve TL’nin son bir aylık dönemde değer kazancı yüzde 3.5 civarında gerçekleşti. Böylece TL yüzde 10 değer kazanan Güney Afrika randının ardından en iyi performansı gösteren ikinci para birimi oldu.

Güney Afrika’nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinde liderlik seçimini Cyril Ramaphosa kazandı. 2019’da yapılacak seçimlerle ülkenin yeni devlet başkanı olma ihtimali olan Ramaphosa’nın ülkede ciddi boyuttaki yolsuzlukla mücadele etme ve ekonomiyi yeniden canlandırma sözü vermesi ise yabancı yatırımcılar tarafından destekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75’e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Yılın son günlerinde piyasaların yakından takip ettiği son önemli gelişmeler olan geçen haftaki Fed ve TCMB’nin faiz kararları ardından piyasalarda yatay bir seyir gözlenirken, ABD’deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD, AB ile ilişkiler hala yakından izleniyor.

Son üç haftada 3.97’li seviyelerden 3.85’in altına gelen ve dün saat 1703’te 3.8239/3.8259 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 0830’da 3.8350/3.8380 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 4.1733/4.1756 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.1884/4.1921, 4.5222/4.5251 seviyesindeki euro/TL ise 4.5420/4.5461 seviyesinde.

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 12.13, valörde son işlemde yüzde 12.18 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.47, valörde son işlemde yüzde 13.47 seviyesindeydi.