Dolar ne kadar oldu? (21.12.2017)

ABD'deki vergi yasasının Kongre'den geçmesi ABD tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, küresel olarak döviz piyasasında yıl sonu yaklaşırken hacimlerin düşmesi nedeniyle dolar/TL'de yatay hareket söz konusu.

Haftalık bazda gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlenme eğiliminde olduğu belirtilirken, dolar/TL’de 3.80-3.85 bandında hareketin devam etmesi bekleniyor. Bu çerçevede küresel piyasalardaki hareketler ve ABD’de açıklanacak veriler izlenecek.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD’de vergi tasarısının yasalaşmaya yaklaşması ile global tahvil satışlarının devam ediyor olmasının tahvil faiz makaslarında ve faiz eğrilerinde değişim yarattığını ve doların diğer önde gelen para birimlerine karşı değer kaybettiğini söyleyerek, “Bu kapsamda dolar global bazda düşüşünü üçüncü güne taşıdı. TL yatay seyrederken tahvil faizleri ise geriledi” dedi ve şöyle devam etti:

“Piyasalardaki sakin görünüme rağmen ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş EM grubu üzerinde risk teşkil etmeye devam ediyor. Bugün de ABD’den gelecek veriler dolar piyasasını hareketlendirebilir. Kurda 3.80 güniçi destek, 3.77 geniş bant desteği olmayı sürdürüyor. TL’de mevcut 3.80–3.85 bandında konsolidasyon beklentimiz devam etmekle beraber 3.85’in aşılması halinde kurdaki yukarı hareketin ivme kazanmasını bekleriz.”

ABD’DE GEÇİCİ RAHATLAMA

ABD’de Cumhuriyetçiler, Demokratlar ile istişare etmeden hazırladıkları vergi yasasını Kongre’den geçirdi. Yasa şirketler ve zengin ABD’lilerin tabi olduğu vergi oranlarını düşürürken, orta sınıfa sınırlı ve geçici bir rahatlama getiriyor.

Yıl boyunca vergi indirim tasarısının yarattığı beklentiyle yükselen ABD borsaları için tasarının yasalaşması pek anlam ifade etmiyor ancak asıl yansıması tahvil piyasasında görülüyor.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi yüzde 2.5’e çıkarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve bu yükseliş esnasında yüzde 2.47’deki teknik direnci de kırdı.

Tahvil piyasasındaki yatırımcılar, ekonominin hali hazırda tam istihdamda olduğunu göz önüne alarak maliye politikasında gevşeme anlamına gelen vergi indirimleri nedeniyle Fed’in para politikasını daha hızlı sıkılaştıracağından, yani faizleri daha hızlı artıracağından endişe ediyorlar.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL’ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75’e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Yılın son günlerinde piyasaların yakından takip ettiği son önemli gelişmeler olan geçen haftaki Fed ve TCMB’nin faiz kararları ardından piyasalarda nispeten yatay bir seyir gözlenirken, ABD’deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD, AB ile ilişkiler hala yakından izleniyor.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılanan Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın avukatları dün, jüri karar için toplanmadan önce davanın düşürülmesi için mahkemeye tekrar başvuruda bulundu.

İran-Türk uyruklu altın tüccarı Reza Zarrab’ın ABD’li savcılarca yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği dava üç hafta önce başladı. Zarrab savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği için davada sadece Atilla yargılanıyor.

Davada taraflar kapanış konuşmalarını Salı günü yaptı. Jüri ise karar için kendi içinde istişarelere dün başladı.

Dün saat 1700 itibariyle 3.8289/3.8300 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 0903’te 3.8280/3.8299 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.1853/4.1878, euro/TL ise 4.5427/4.5457 seviyesinde.

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.17, valörde son işlemde yüzde 12.14 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.45 seviyesindeydi.