Dolar yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL güne 3.53'ün üzerinde başladı. Gözler Meclis'ten geçmesi beklenen KOBİ ve asgari ücret paketinde.

Türkiye Reina katliamında hayatını kaybeden 39 insanın yasını tutarken piyasalar yılın ilk işlem gününe başlayacak. Dolar/TL saat 07:46’da 3.5345/3.5386 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatte 3.7171/3.7208 TL seviyesinde. Kapalıçarşı’da gram altın 130 TL’den, çeyrek altın 215 TL’den, yarım altın 431 TL’den, tam altın ise 854 TL’den alıcısını bulacak.

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TBMM, 2017 yılının ilk haftasında Merkez Bankası’nın PPK toplantılarını düzenleyen ve 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi ödenenlere, kalan her yıl için ek ikramiye ödenmesini öngören torba yasa tasarısı için çalışacak.

PPK YILDA EN AZ 8 KEZ

Bu hafta Meclis’te gündeme gelmesi beklenen diğer bir konu ise KOBİ ve asgari ücret destek paketi düzenlemesi. KOBİ’lerin krediye erişim imkanının artırılacağı tasarıya göre ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az 8 kez toplanacak.