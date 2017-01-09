Dolar ve euro sabah saatlerinde rekor üstüne rekor kırdı. Dolar 3.69'u euro ise 3.88'i geçti.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar ve euro sabah saatlerinde rekor üstüne rekor kırdı. Dolar 3.69'u euro ise 3.88'i geçti.

Geçen hafta 3.64’ü aşarak tarihi rekorunu kıran dolar/TL saat 07:44’te 3.6469/3.6485 seviyelerinden işlem görüyordu. Dolar daha sonra 3.65 TL’yi aşarak bir kez daha rekor kırdı. Saat 10:49’da dolar 3.69’u da geçti.

Euro ise aynı saatte aynı saatlerde 3.8843/3.8850 TL ile tarihi seviyesini gördü. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor. Reuters doların küresel değer kazancı ve lokal endişelerle yükseldiğini belirtti.

Kapalıçarşı’da gram altın 137 TL’den, çeyrek altın 226 TL’den, yarım altın 453 TL’den tam altın ise 897 TL’den alıcısını bulacak. TÜİK saat 10:00’da kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

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‘YELLEN’İN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK’

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende “Bugün gündemde Türkiye ve Almanya sanayi üretimi verisi beklenirken, hafta boyu Fed başkanlarının konuşması takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Çarşamba günü Trump’ın ilk resmi basın toplantısı da vereceği mesajlar açısından çok yakından takip edilecektir. Piyasalarda risk iştahının son derece düşük olması nedeniyle gelişen ülke para birimlerinin üstünde baskının bir süre daha devam edebileceğini bekliyoruz” görüşüne yer verildi.

TEK YATIRIM YAPILABİLİR NOTU FITCH’TE

Genel çerçevede kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB’nin siyasi endişelerle TL’nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

‘SİYASET TANSİYON YARATIYOR’

Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt doların rekor kırmasına ilişkin şöyle konuştu: “USD/TRY paritesinde yeni hafta yeni rekor getirdi. Geçtiğimiz hafta 3.65 seviyesine yaklaşan paritenin yeni haftaya başlarken 3.6700 seviyelerinin üzerine yükseliş hareketinde bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu hafta özellikle üzerinde durulması gereken bir konu var: Anayasa değişikliği görüşmelerinin mecliste başlıyor olması…

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin 330 milletvekilinin kabul oyuyla referandumda halka sunulacağını biliyoruz. İşte bu hafta TL adına temel soru 330 vekil sayısına ulaşılacak mı? Ulaşılması

durumunda referandumun zamanlamasına yönelik nasıl bir yol izlenecek. Siyasi arenada tansiyonun artmasına neden olacak bu gelişmelerin TL üzerinde kırılganlık oluşturduğunu söylemek gerekiyor. Teknik olarak 3.6500 üzeri fiyatlamalarda 3.6800 direncine neredeyse ulaşıldı. Gün içerisinde yükseliş hareketinin devam etmesi adına bu teknik seviyenin aşılması önemli olacaktır.

‘3.68’İN ÜZERİNİ GÖRÜRSEK İLK EŞİ 3.70 OLUR’

Şayet 3.6800 üzeri fiyatlamaları görebilirsek paritede yukarı yönde hareketlerin hızlanacağı ve yeni rekorların eşliğinde ilk olarak 3.7000 ve arkasından 3.7240 dirençlerinin hedef konumuna yerleşebileceklerini düşünüyoruz.Grafikte görüldüğü üzere ABCD formasyonu özelinde D3 noktası 3.7240 seviyesinde bulunuyor.