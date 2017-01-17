Ekonominin ana gündem maddesi yüksek döviz kuru olurken sabah saatlerinde dolar 3.80 TL euro ise 4.05 TL sınırında. Sözcü yazarı Ege Cansen yaptığı yorumda, yükselik trendinin süreceğini ifade etti.

Dolar ne kadar oldu?

Ekonominin ana gündem maddesi yüksek döviz kuru olurken sabah saatlerinde dolar 3.80 TL euro ise 4.05 TL sınırında. Sözcü yazarı Ege Cansen yaptığı yorumda, yükselik trendinin süreceğini ifade etti.

Ekonomi yönetiminin katılımı ile dün gerçekleşen zirve sonrası piyasalarda siyasilerin olası açıklamaları, küresel piyasalar ve Merkez Bankası’nın likidite adımları takip edilecek. Merkez Bankası’nın geçen hafta Perşembe gününden beri uyguladığı ve dün itibarıyla daha da belirginleştirdiği “örtülü faiz” artışları olarak da adlandırılan likidite adımlarını bugün de sürdürüp sürdürmeyeceği piyasalarda yakından takip edilecek. Miktar yöntemi ile haftalık repo ihalesinde yüzde 8 faizle yaptığı fonlamaya geçen hafta Perşembe gününden itibaren ara veren Merkez Bankası dün itibarıyla Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamayı da sınırladı.

ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIŞI MI?

Bankacılar geçmiş dönemde “örtülü faiz” artışları olarak da adlandırılan TCMB’nin attığı likidite adımları ardından dün Cumhurbaşkanlı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve aralarında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da yer aldığı ekonomi yönetiminin katıldığı toplantı sonrası yeni önlemler alınıp alınmayacağını izliyorlar.

Reuters’a bilgi veren yetkililer, toplantıda kurdaki dalgalanmalar da dahil son dönemde ekonomiye ilişkin gelişmelerin ve atılabilecek olası adımların değerlendireceğini belirttiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 13 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Bu hafta hükümet ve cumhurbaşkanlığındaki arkadaşlarla ekonomide değerlendirme yapacağız” demişti.

Piyasalar TL’nin reel ve nominal getirisinin mevcut jeopolitik siyasi gelişmelere nazaran düşük kaldığını savunurken siyasiler ise yüksek faizin Türkiye ekonomisini zedeleyeceğini belirtiyor. TL’deki yılbaşından beri dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 7’i aşarken TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteren para birimi olmayı sürdürüyor. Aynı dönemde dolar karşısında peso değer kaybı yaşarken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise genel olarak değer kazancı trendi hakim.

YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRER

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Ekonomi Zirvesi sonrası bir açıklama yapılmadı. Sözcü yazarı Ege Cansen, toplantıda faiz konusunun gündeme alındığını düşündüğünü ifade etti. Cansen Şunları söyledi:

Dün yapılan toplantıda faiz konusu konuşulduğuna inanıyorum. Hükümetin ‘faiz artırmadan bu işi çözün’ iradesi var. Faiz artırmadan da kurun önüne geçmek mümkün deil. Toplantıda faiz artırmadan kuru düşürmenin muhasebesinin yapıldığına inanıyorum. Geçen hafta geç likidite penceresi üzerinden dolaylı bir faiz artırımı oldu. Yine faiz konusunda merkez bankasına yetki verilebilir. Yüksek faizin Türk ekonomisine zarar getirdiğine inanıyorum ancak çok gerekli görüldüğünde bu silah kullanılabilir.

Benim kanaatim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel yönetimi altındaki iç ve dış siyaset Türkiye’deki iktisadi çalkantıyı yaratıyor. Tek başına Anayasa değişikliği bile dövizi artırıyor. Bu türbulans daha sürecek. Bu rüzgar dinmiş değil yükseliş trendi devam edecek.

‘SADELEŞTİRME ÖZLEMİ BİTTİ”

“TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın sadeleştirme özlemi bitti. Para politikası yine çok faizli ve anlaşılması güç TCMB eski Başkanı Erdem Başçı günlerine döndü” diyen Global Source Partners’dan Atilla Yeşilada, “Faiz nedir sorusuna cevap vermek güç, ama yabancı yatırım bankalarına göre efektif olarak 20-30 baz puan bir sıkılaştırma yapıldı. Eğer bu patikada kalınırsa, haftalık repo ihaleleri kesildiği için efektif fonlama bir hafta içinde yüzde 9’un da üstüne çıkabilir” dedi.

Bankacılar dünkü zirve ardından TCMB’nin 24 Ocak’taki faiz kararı ve bunun ardından da yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye’yi değerlendiren tek kuruluş olan Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirmesini takip edilecek. Öte yandan piyasada doğrudan etkisi olması beklenmese de Hazine’nin bugün düzenleyeceği kuponsuz Hazine bonosu ihalesi de izlenecek. Dün güne 3.76 civarında başlayan ve oldukça dalgalı bir seyir ardından günü 3.78 civarında tamamlayan dolar/TL gece illikit piyasalarda 3.82’li seviyelere çıktı. Kur bu sabah TSİ 0905’te 3.7801/3.7850 seviyesindeydi. Dün akşam saatlerinde 3.8950 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.9024/3.9080, 4.01 civarındaki euro/TL 4.0285/4.0343 seviyesindeydi.

GEÇ LİKİDİTEDEN %10 FAİZLE 14 MLYR TL’DEN FAZLA KULLANIM

TCMB’nin dün miktar yöntemiyle yüzde 8’den fonlama yapmaması ve yüzde 8.5’ten yaptığı fonlamayı sınırlaması ardından bankalar geç likidite penceresinden yüzde 10 faizle 14 milyar TL’nin üzerinde fonlama sağlamak durumunda kaldı. Bankalarararası piyasada gecelik faizler Mayıs 2016’dan beri ilk kez çift haneye çıktı. Merkez Bankası (TCMB) dün ilk kez Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 ile bir miktar fonlama sağladıktan sonra kotasyonunu kaldırdı. Likidite yöntemleriyle TL’yi sıkılaştırmaya devam eden TCMB Cuma günü yazılı açıklamasında, “Gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarısınırlandırılabilecektir”

demişti. Dün bu adım uygulandı. TCMB geçen hafta ortasından beri uyguladığı fonlama adımlarıyla TL’nin maliyetini artırarak kurdaki oynaklığı sınırlıyor. TCMB’nin TL’nin getirisini “örtülü” de olsa yükselten geçmiş dönemdeki istisnai günlere de benzetilen adımlarıyla dolar/TL Perşembe gününden bu yana tarihi zirvesi olan 3.9417’den yönün aşağı çevirerek 3.75’li seviyelere geriledi.

Öte yandan tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.44, valörde son işlemde yüzde 11.38 seviyesindeydi. 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 11.24, valörde son işlemde yüzde 11.33 seviyesindeydi. (REUTERS)