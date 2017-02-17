Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL dalgalı bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken sabah saatlerinde 3.66-3.67 bandında işlem görüyor.

Dolar/TL ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz artış beklentilerini ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ile her iki yönlü sert dalgalanmaların yaşandığı bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Hafta içinde 3.6385-3.7020 bandında dalgalanan dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olmayarak 3.66 civarında dalgalanmayı sürdürdü.

Gelişmekte olan para birimlerine yönelik hafta başından beri kuvvetli seyreden risk iştahı ve TCMB’nin sıkı duruşunun devam etmesi dolar/TL’yi aşağı yönlü destekleyen unsurlar olarak ön plana çıktı. Fed’in faiz artırım beklentileri, iç siyasi gelişmeler, jeopolitik endişeler ve lokal döviz talebi ise kuru yukarı baskılayan unsurlar olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

SWAP İHALELERİ ETKİLİ

TCMB’nin likidite adımlarının ardından bankanın uyguladığı son faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10.37 seviyesinde oluşurken, 2012 yılının Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. TCMB’nin bir ay önceye göre 2 puanın üzerinde sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımları piyasayı destekleyen önemli bir unsur olarak görülüyor. Likidite adımlarının yanında swap ihaleleri de piyasada etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde 3.66 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah TSİ 0855’te 3.6674/3.6700 seviyesinde işlem görüyor. Dün akşam saatlerinde 3.7775 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.7903/3.7932, 3.8950 civarındaki euro/TL ise 3.9131/3.9164 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 10.97 valörde son işlem yüzde 10.92 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.41 valörde son işlem yüzde 11.40 oldu.

REUTERS