Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL Trump'ın açıklamalarıyla yeniden 3.65 seviyelerine çıkarken gözler yurt içinde açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.

Dolar/TL’de geçen haftanın son gününde gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıflaması sonrası başlayan yükseliş eğilimi ABD Merkez Bankası yetkilileri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları sonrası da devam etti. Dolardaki küresel değer kazancı trendine bağlı olarak dolar/TL bu sabah güne 3.65’li seviyelere yükselerek başlarken bankacılar küresel PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söylediler.

Fed yetkililerinin bu ay faiz artırımı yapılabileceği beklentilerini kuvvetlendiren açıklamalarının ardından değer kazanan dolarda piyasalar üzerinde yakından izlenen ancak pek ayrıntı içermeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk yıl politikaları hakkındaki konuşmasından daha belirleyici oldu. Doların altı önemli para birimi karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi ise yüzde 0.4 yükselerek 101.56 oldu.

En kıdemli Fed yetkililerinden New York Fed Başkanı William Dudley, para politikasını sıkılaştırma gerektiren koşulların “çok daha ikna edici” hale geldiğini söyledi. San Francisco Fed Başkanı John Williams ise ekonominin tam istihdama gelmesi, enflasyonun yükselişe geçmesi ve ABD yönetiminin hayata geçirmesi olası vergi indirimi planlarıyla birlikte faiz artırımı konusunda “Ben artık ertelenmesine ihtiyaç görmüyorum… Bence Mart toplantımızda faiz artırımı ciddi şekilde değerlendirmek üzere gündemde olacak” dedi.

TRUMP ‘VERGİLERİ İNDİRECEĞİM’ DEDİ

Trump ise Kongre’ye hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin göçmen kabul sisteminde geniş kapsamlı değişiklik önerisinde bulundu ve orta sınırlar için vergileri indireceğine söz verdi ancak herhangi ayrıntı vermedi. Dün akşam saatlerinde 3.62 civarında işlem gören dolar/TL dolardaki değer kazancı ile bu sabah güne 3.65 civarında başladı. Kur sabah 0854’te 3.6480/3.6526 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün iç piyasada Şubat ayı PMI verileri, TİM Şubat ayı öncü ihracat verileri, İTO Şubat ayı öncü enflasyon verileri açıklanacak. Dış piyasalarda ise PMI verileri, Almanya işsizlik ve TÜFE verileri ile ABD ISM imalat endeksi takip edilecek. Piyasa izlenen bir diğer gelişme ise Hürriyet gazetesinde haftasonunda yayımlanan TSK’ya ilişkin haber sonrası siyasilerin yorumları oldu.

Hürriyet gazetesinin hafta sonunda manşetinde yer alan ve son dönemde askerlere yönelik bazı eleştirilere cevap niteliğindeki “Karargah rahatsız” başlıklı habere siyasiler tepki gösterirken, Genelkurmay Başkanlığı “mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle” TSK’nın yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayından bu yana uyguladığı sıkı likidite politikası ve gelişmekte olan ülke para birimlerine ilişkin artan risk iştahı dolar/TL’nin tarihi zirve olan 3.9417’den yönünü aşağı çevirmesini sağlamıştı. TCMB’nin Ocak ortasından bu yana uyguladığı politikaların sonucunda oluşan faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti 2 puan artış gösterdi. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10.40 seviyesindeydi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 3.7450 civarındaki sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 3.7462/3.7490, 3.8350 civarındaki euro/TL ise 3.8472/3.8510 seviyesinde bulunuyor. Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.88 valörde son işlem yüzde 10.88 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.09 valörde son işlem yüzde 11.09 oldu.

REUTERS