Dolar ne kadar oldu?

Güne 3.67'den başlayan dolar/TL Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar ve Fed'in faiz artırım ihtimaliyle birlikte 3.74'ü aştı.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan: TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Denizli'de yaptığı konuşmanın ana hatları itibariyle piyasanın bilmediği yeni bir argüman ortaya koymadığını görmekteyiz. Konuşmanın genel anlamda tatminkar bir hava çizmemesi neticesinde, piyasada yansımasının TRY aleyhine olduğunu görmekteyiz.

Ekonomi adına öngörülerde ortada yeni bir durum yok. Enflasyonda döviz kurundaki hareketlerin gecikmeli etkilerinin olduğuna değinilmiş, bu ifade geçen gün TCMB tarafından rutin olarak enflasyon verilerinden bir iş günü sonrası yayınlanan “Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu”nda da aynen yer almaktaydı.

Diğer bir önemli başlık, döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla alınan tedbirlerin büyük ölçüde işe yaradığını belirtmesiydi. Bu, önümüzdeki hafta Fed ve TCMB toplantılarının gerçekleşeceği periyoda ilişkin net bir sinyal olarak algılanmadı. Fed büyük bir sürpriz olmazsa faiz artıracak, enflasyon beklenenden hızlı yukarıya gidiyor ve MB'nin “ek sıkılaştırma dışında herhangi bir ifadeye yer vermekten kaçındığını gözlemliyoruz.

Çetinkaya’nın konuşması sonrası kurda yukarı hareket görüyoruz. TCMB her ne kadar ek sıkılaştırmaya devam edeceğini söylese de yükselen enflasyon ve gelecek hafta Fed’in faiz artırımı yapacak olması nedeniyle TCMB’nin de üst bant ve geç likidite penceresi faizinde 100 baz puanlık bir faiz artırımı beklentisi var. Konuşmada buna ilişkin bir sinyal verilmemesi tepkiye neden oldu. Mevcut koşullar zaten ek sıkılaştırmayı gerektiriyor, Fed’in faiz artırmasıyla ABD’de reel faizler artacak ve gelişme olan ülkelerden çıkış yaşanacak. Piyasada ise TCMB’nin de buna karşı bir hamle yapması gerektiği beklentisi var.