Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün yaptığı konuşmanın piyasa tarafından politika faizine 'gerektiği gibi' müdahale edilmeyeceği yönünde algılanması ve Fed'in önümüzdeki hafta faiz artıracağına kesin gözüyle bakılması dolar/TL'nin ateşini yükseltiyor.

Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün yaptığı konuşmanın piyasa tarafından politika faizine 'gerektiği gibi' müdahale edilmeyeceği yönünde algılanması ve Fed'in önümüzdeki hafta faiz artıracağına kesin gözüyle bakılması dolar/TL'nin ateşini yükseltiyor.

Dün güne 3.67 civarında başlayan dolar/TL bugün saat 08:07’de 3.7466/3.7512 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise güne 3.95’in üzerine başladı. Euro sabah 08:08’de 3.9518/3.9550 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da gram altın 145 TL’den çeyrek altın 239 TL’den, yarım altın 478 TL’den, tam altın ise 952 TL’den satılacak.

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KÜRESEL PİYASALARDA DURUM NE?

Dolar Asya piyasalarında dün açıklanan beklentilerin çok üzerindeki ABD özel istihdam verisinin ardından Fed’in faizleri bu ay neredeyse kesin olarak artıracağı beklentisiyle kazanımlarını korurken, tahvil piyasasında faizler yükseldi.

Petrol fiyatları ise ABD’deki ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte kaydettiği sert kayıpları telafi etmeye çalışıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi petrol fiyatları ve enerji hisselerindeki düşüş ile birlikte yüzde 0.9 geriledi. Japonya’nın Nikkei endeksi ise yendeki değer kaybından destek alarak yüzde 0.2 yükseldi.

ABD ham petrol stoklarının dün açıklanan verilere göre rekor seviyeye yükselmesi petrol fiyaltının dün yüzde 5 gerilemesine yol açtı. Petrol fiyatları dünkü kaybın ardından bugün yüzde 0.8 artıda bulunuyor.

ABD borsaları da petrol ve enerji şirketlerinin hisselerindeki yüzde 2.5 düşüşe paralel ekside kapandı.

ÖZEL İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD’de dün açıklanan ADP özel istihdam verisinin 298,000 artarak 190,000 olan beklentileri aşarken, Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de güçlü rakamlar ortaya koyacağı beklentisini yarattı. Uzmanlar istihdam ve enflasyonda mevcut seyrin korunması halinde faizin artabileceğini belirten Fed’in, gelecek hafta faiz artırım kararı almaması için tarım dışı istihdam verisinin oldukça zayıf gelmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Yatırımcıların ABD’de faiz artırımına neredeyse kesin gözüyle bakması ve yılın devamında artırımların devamını beklemeleriyle birlikte ABD’nin iki yıl vadeli tahvillerinin getirisi yüzde 1.378’e yükselerek Ağustos 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.