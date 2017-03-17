Dolar ne kadar oldu?

Fed'in faiz adımları piyasada belirsizlikleri bir miktar azaltırken dolar/TL'de sert düşüşler gözleniyor.

Fed’in faizleri beklendiği üzere 25 baz puan artırması ve 2017 için karışık sinyaller vermemesi dolar/TL’yi geriletiyor. Üstüne Merkez Bankası’nın dün attığı sıkılaştırma adımları piyasa tarafında olumlu karşılanırken dolar/TL sabah saat 08:05’te 3.6209/3.6243 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL önceki gün Fed’in faiz artırımı öncesi 3.72 civarında işlem görüyordu.

Euro/TL ise aynı saatte 3.9014/3.9044’den işlem görmekte. Kapalıçarşı’da gram altın 143 TL’den, çeyrek altın 237 TL’den, yarım altın 474 TL’den, tam altın ise 945 TL’den satılıyor.

KÜRESEL PİSAYALARDA SON DURUM

Dolar, Fed’in faiz artışlarını hızlandırmayacağı sinyallerini vermesi sonrası Asya işlemlerinde diğer büyük para birimlerine karşı beş haftanın en düşük seviyelerinde hareket ederken, haftalık bazda kayıp gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yüzde 0.1 gerileyerek 100.25 olurken, 9 Şubat’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Endeks haftalık bazda da yüzde 1 aşağıda. Dolar, yen karşısında ise yatay seyrederek 113.35 yenden işlem görürken, haftalık bazda yüzde 1.3 aşağıda.

Son dönemde artış gösteren euro da dolar karşısında yüzde 0.1 değerlenerek 1.0770 dolardan işlem gördü. Euro haftalık bazda dolar karşısında yüzde 0.9 yukarıda.