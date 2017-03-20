Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini Cuma günü itibarıyla beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL'deki yukarı baskı oldukça zayıfladı. Dolar/TL bu haftaya 3.63'ün altında başladı.

Dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini Cuma günü itibarıyla beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL'deki yukarı baskı oldukça zayıfladı. Dolar/TL bu haftaya 3.63'ün altında başladı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası Cuma günü de attığı likidite adımlarıyla bu artışı fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

5 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Bu adımla TCMB’nin TL’deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.29’a yükseldi.

Bu artış bir önceki güne göre 50 baz puan bir sıkılaştırma anlamına gelirken, Ocak ayına göre bakıldığında sıkılaştırma 300 baz puana ulaşmış oldu. TCMB’nin Ocak ayı ortasında fonlama maliyeti yüzde 8.30 civarındaydı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu haftaki faiz kararı öncesi 3.73’lü seviyelerde işlem gören dolar/TL Fed’in gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif algılanan kararı sonrası düşüşe geçmiş, TCMB’nin adımları da kurdaki iyimserliği pekiştirdi.

ŞUBATTAN BERİ İLK KEZ 3.60

Kur böylece son üç günde 3.73’ten yönünü aşağı çevirerek Cuma günü Şubat sonundan beri ilk kez 3.6002’ye kadar geriledi. Cuma gününü 3.62 civarında tamamlayan dolar/TL bugün ise güne saat 0836’da 3.6265/3.6275 seviyesinden işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 3.7647/3.7660, euro/TL 3.9028/3.9045 seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan bankacılar piyasalarda yaklaşan referandum öncesi AB ile gerilen ilişkilerin ve jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiğine dikkat çekiyorlar.

MOODY’S GÖRÜNÜMÜ NEGATİF’E ÇEKTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s haftasonu Türkiye’nin kredi notu görünümünü ekonomik büyüme görünümünün zayıflaması, kurumların gücünü yitirmeye devam etmesi ve ülkenin iç ile dış mali yapısı üzerindeki baskıların artmasını gerekçe göstererek “durağan”dan “negatif”e indirdi.

Kuruluş Yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında bulunan Ba1 olan kredi notunda ise değişiklik yapmadı.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.05 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 10.99 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.56 oldu.

REUTERS