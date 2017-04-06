Dolar ne kadar oldu?

Fed tutanaklarında kademeli faiz artışına işaretin güçlü gelmesinin ardından dolar/TL 3.70'in Euro/TL ise 3.95'in üzerinde işlem görmeye başladı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı tutanaklarında “kademeli faiz artışınının uygun olduğu” görüşünün yinelenmesinin ardından dolar yeniden 3.70 liranın üzerine çıktı.

Fed'in dün gece açıklanan tutanaklarında, “kademeli faiz artışlarının uygun olduğu görüşünün sürdüğü” belirtildi ve ayrıca “faiz artışı gelişmelerine” ilişkin değerlendirmeyi de “gerektiği takdirde değiştirmeye hazır olduklarının” altı çizildi.

Bu gelişmenin ardından dolar gece 3.7080 liraya kadar çıkarken, parite etkisinden euro da 3.9585 liraya kadar yükseldi.