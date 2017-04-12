Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL referandum öncesi gerilemeye devam ediyor. Geçen hafta 3.75 civarında seyreden dolar/TL referanduma 1 haftadan az süre kala 3.68'in de altına indi.

Referanduma kısa bir süre kala dolar/TL’de küresel jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam edilirken gelişmekte olan ülke para birimi genelindeki iyimserlikle kurda sınırlı aşağı yön devam ediyor.

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi son haftaya girilirken dolar/TL’de şimdilik sakin ve bu hafta itibarıyla aşağı yönlü bir seyir söz konusu.

Analistler Brexit ve ABD seçimlerindeki sürprizler de düşünülerek anketlerin birbirine yakın sonuçlar gösterdiği referanduma ilişkin kesin bir tahmin yapmanın zor olduğunu belirtirken, bu da belirsizlik olarak piyasalara zaman zaman dalgalanma olarak yansıyabiliyor.

3.70’İN ALTINI GÖRDÜ

Dolar/TL geçen hafta 3.75 seviyesini test ettikten sonra dün günü 3.71’in hemen üzerinde tamamlamıştı. Kur bu sabah da düşüşünü sürdürerek saat 0853’te 3.6975/3.7000 seviyesinde işlem gördü.

Aynı saatte sepet bazında TL 3.8098/3.8127, euro/TL 3.9221/3.9253 seviyesindeydi.

Son dönemlerde küresel çatışma risklerindeki artış, yıllardır küresel ekonomiye ilk defa bu kadar iyimser bakan piyasa izleyicilerinin beklentileriyle ters düşüyor.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.97 valörde son işlem yüzde 10.98 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 11.21 oldu.

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3.74 ÖNEMLİ DİRENÇ

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, dolar/TL’deki son durumu yorumladı. Erkan şunları dedi:

TRY'nin USD karşısında 3,74 üzerini görmesinden sonra, referandum öncesindeki dalgalı seyri kapsamında tekrar değer kazandığını ve 3,69 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Bu hareket büyük oranda USD'nin diğer para birimlerine karşı momentum kaybetmesinden ileri gelmektedir. Trump'ın Kore sularına ABD gemilerini göndermesi ve Çin'e dair tedirgin edici mesajları civar ülkelerin para birimlerini başta Kore wandı olmak üzere olumsuz etkilemiştir. Suriye üzerinde gerilen ABD ve Rusya ilişkileri de Rus rublesi ve TRY üzerinde olumsuzluk yaratmaktadır. Şimdi bu olumsuz etkilerin tersi yönünde piyasa hareketleri gördük. Ancak özellikle Putin'in ABD'ye yönelik sert ifadeleri önemli, bu yüzden kurda gerilemeye temkinli yaklaşmak gerek.

TRY, dün akşam saatlerinden bu yana USD karşısında %0,3 pozitifte, daha iyi performans gösteren diğer para birimleri %0,5 değer kazanan Filipinler pesosu ve %0,4 değer kazanan Kore wandı olmuştur.

ʻʻ Cuma akşamına kadar anketler ışığında TRY'de dalgalanmalar görülebilir... Enver Erkan

Türkiye'de referandum çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Erzurum'da konuşacak. Başbakan Yıldırım ise İzmir'de konuşma yapacak. Yatırım çevreleri referandum anketlerini izliyor. Cuma akşamına kadar anketler ışığında TRY üzerinde dalgalanmalar görülebilir. 3,69 – 3,67 nötr bölge benim için; 3,67 altında ise hareket alanı sınırlı görünmekte. 3,74 önemli direnç, bu aynı zamanda 3,67 – 3,81 ana bandının pivot noktası olarak da düşünülebilir.

CUMA GÜNÜNE KADAR KURDA SIKIŞIK SEYİR GÖRÜLEBİLİR

Analist Gizmen Nalbantlı ise dolar endeksinde dün başlayan geri çekilmeyle birlikte referandumdan evet çıkacağı beklentisi Türk Lirası'nın değer kazanmasını sağladığını belirtti. Nalbantlı şöyle dedi:

Trump’ın dün, Kuzey Kore ve Çin’e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, güvenli varlıklara olan talebin arttığını görüyoruz. Suriye sorunun devam ettiğini ABD ile Rusya arasındaki gerilimin her an yeniden artabileceğini ve kurdaki düşüşlerde dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

İçeride ise referandum çalışmaları devam ediyor. Gözler son gelen anketlere çevrilmiş durumda. Kısa vadede 3.68-3.70 bölgesi önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Yükseliş için ise 3.75 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Cuma gününe kadar kurda sıkışık bir seyir görebiliriz.