Dolar ne kadar oldu?

İngiltere seçimlerinin tetiklediği dolar endeksindeki küresel değer kaybı dolar/TL'deki aşağı yönü hızlandırırken bankacılar referandum sonrası siyasi gündemin takip edilmeye devam ettiğini belirttiler. Dün 3.71'i gören dolar bugün 3.66'dan güne başladı. Dolar öyle hareketli ki takip etmek zorlaşıyor.

Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks ise dün 99.465’e gerileyerek 28 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün sınırlı bir yükselişle 99.5’in hemen üzerinde bulunuyor. Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler referandumun hemen ardından OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa’nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.

TATİLLER TL’YE DESTEK OLUYOR

Referandum sonrası gündemin yeniden ekonomiye odaklanmasıyla kısa vadede kurda 3.60 seviyesinin altının piyasalarda beklemesine karşın endişelerin devam etmesi düne kadar anlamlı bir iyimserlik yaşanmamıştı. “Riskler tam olarak ortadan kalkmış değil” diyen üst düzey bir bankacı, “Dolarda değer kaybı trendi dolar/TL’de dün öğleden sonra itibarıyla aşağı yönü hızlandırdı. Burada küresel tatillerin de son bulması da destek oldu. Biz referandum sonrası 3.50 seviyesinin hızlı bir şekilde test edilmesini bekliyorduk. Ancak sonuçlara ilişkin tartışmalar bunun önüne geçti” dedi ve ekledi:

MUHALEFETTİN HAMLE

“Gündem siyasetten ekonomiye daha belirgin dönerse iyimserliğin daha belirgin hissedildiğini görebiliriz. Fitch’in açıklamaları olumlu. Bugün 3.65’in altında bir kapanış yeniden 3.60’lı seviyeleri gündeme taşıyabilir. Aksi taktirde yukarıda 3.72’ler izlenmeli. Yeni bir siyasi tartışma olmazsa yönünün aşağı olabileceğine daha çok ihtimal veriyoruz. “Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişiklik referandumunda ‘mühürsüz pusula ve zarfların kabulü’ tartışmaları sürerken, muhalefet referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51’in biraz üzerinde çıkan “evet” oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken, analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak. Dolar/TL dün güne 3.71 civarına yükselerek başladıktan sonra değer kaybı eğilimi gün içinde devam etmedi. Dün akşam saatlerinde 3.6850 civarında işlem gören dolar/TL bugün güne 0850’de 3.6620/3.6649 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.7934/3.7964, euro/TL ise 3.9244/3.9277 seviyesinde bulunuyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch dün yaptığı açıklamada referandumun ülkedeki kredi notu profili açısından olumsuz olan siyasi değişimin bir parçası olduğunu, ancak kredi notu için olumlu olabilecek ekonomik reformları tekrar gündeme getirebileceğini belirtti. Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.90, valörde son işlemde yüzde 10.94 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.31 seviyesindeydi.

REUTERS