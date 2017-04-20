Dolar ne kadar oldu?

Referandum sonrası siyasi gündemin sakinleşme eğilimine girmemesi dolar/TL'deki referandum sonrası aşağı yön beklentilerinin gerçekleşmemesine neden olurken, bankacılar piyasalarda siyasi gelişmelerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentiler, referandumun hemen ardından OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, Avrupa’nın yaklaşımı, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi unsurlar nedeniyle gerçekleşemedi.

Referandum sonrası gündemin yeniden ekonomiye odaklanmasıyla kısa vadede kurda 3.60 seviyesinin altının piyasalarda beklemesine karşın, endişelerin devam etmesi ile anlamlı bir iyimserlik tam olarak yaşanamıyor.

GÖZLER MUHALEFETİN ADIMLARINDA

Yüksek Seçim Kurulu’nun siyasi partilerin 16 Nisan referandumunun iptaline ilişkin başvurularını reddetmesinin ardından gözler muhalefetin adımlarına çevrildi. CHP’nin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK kararının ardından bundan sonraki hukuki süreçte Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi hangi yollar olacağını planlayacaklarını söyledi.

Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişiklik referandumunda “mühürsüz pusula ve zarfların kabulü” tartışmaları sürerken, muhalefet referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Dolar/TL dün günü 3.67 civarında tamamladıktan sonra bu sabah güne 0856’da 3.6684/3.6700 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.8016/3.8036, euro/TL ise 3.9347/3.9372 seviyesinde bulunuyor.

YÜZDE 51’İN ÜZERİNDE EVET ÇIKTI

Referandumda anayasa değişikliğinin yüzde 51’in biraz üzerinde çıkan “evet” oyları ile kabul edilmesi erken seçim riskinin oldukça azalmasına neden olurken; analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.91 seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.32 seviyesindeydi.

REUTERS