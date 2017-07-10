Dolar ve euro ne kadar oldu? Daha da yükselecek mi?

Dolar/TL haftaya 3.61'in Euro/TL ise 4.12'nin üzerinde seyrediyor.

Kapital FX tarafından yayımlanan sabah bülteninde dolar/TL için şu görüşlere yer verildi: TL geçtiğimiz hafta, kritik Cuma günü verisinden önce gelişmekte olan ülkeler içerisindeki satış ile beraber haftalık bazda Ocak’tan beri en büyük düşüşünü kaydetmişti. ABD’de istihdamda maaş artışı verisinin beklentilerin altında kalması ise doların prim yapmasını engelledi ve dolar/TL’nin 3.64’ü kırıp geçmesine engel oldu.

Asya borsaları Wall Street’deki güçlü seyirden destek bularak yükselirken, dolar beklenenden çok daha güçlü ABD Haziran ayı istihdam verisiyle kazanımlarını artırdı. Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.4 yükselirken, Japon endeksi Nikkei yüzde 0.7 yükseldi. Avustralya borsası yüzde 0.6, Güney Kore endeksi KOSPI yüzde 0.4 yükseldi. Hong Kong endeksi Hang Seng yüzde 1 yükselirken, Çin lokomotif hisseleri CSI 300 yatay seyrediyor.

Wall Street, ABD istihdam büyümesinin tahminleri aşmasının ardından haftayı yükselişle kapattı. Ancak, ücret artışlarındaki gecikme, Fed’in para politikasında sıkılaştırma yanlısı tutumunu sınırlandıracağı şeklinde yatırımcıların pozisyon almalarına yol açıyor. ABD’de Cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 1 primle kazanımlara öncülük ederken, S&P 500 yüzde 0.6, Dow Jones endeksi yüzde 0.4 yükseldi.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri Cuma günü 2.398 ile iki ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 2.3909’da bulunuyor. Dolar ise yen karşısında yüzde 0.2 yükselerek 114.155 yende seyrediyor.