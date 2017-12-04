Dolar ne kadar oldu? Enflasyon rakamları bekleniyor (4.12.2017)

ABD'de devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olarak yer aldığı davaya ilişkin gelişmelerin baskısıyla geçtiğimiz haftalarda tarihi zirve olan 3.98'i gören gören dolar/TL haftaya 3.93'ün üzerinde başlarken, piyasalar Kasım ayı enflasyon verisini bekliyor.

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TÜİK’in saat 10.00’da açıklayacağı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Kasım ayında medyan bazında yüzde 1.2 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.70’ten sert bir artışla yüzde 11’e yükseldi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, haftasonunda yaptığı bir konuşmada bazı işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırma gayreti içinde olduğunu belirterek, bunların çıkışına asla izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Analistler bunun ileride sermaye hareketlerinde bir kısıtlama anlamına gelebileceğini ve piyasada risk yaratabileceğini belirtiyor.

Bir analist, “Erdoğan’ın açıklamaları piyasa üzerinde baskı yaratabilir, konu takip edilecek” dedi.

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Enflasyonun Kasım ayında ekonomistlerin beklentilerine paralel gelmesi halinde yıllık enflasyon da yüzde 12.65 civarında olacak. TCMB’nin uyguladığı politikaların bileşiminde oluşan son faizi gösteren ve yüzde 12.25’te bulunan ortalama fonlama maliyeti ise enflasyonun altında kalacak. Enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesi bankacılara göre TL üzerinde ek bir satış baskısı da doğurabilir. Bu noktada veri TCMB’nin izleyeceği para politikasına ilişkin sinyal açısından da yakından izleniyor.

Cuma günü saat 17.36’da 3.9288/3.9302 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 09.16’da 3.9350/3.9376 seviyesinde.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.3023/4.3056, euro/TL ise 4.6697/4.6735 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

Zarrab, İran için para aklamaya yardım etmekle suçlanan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davada ABD savcılarıyla işbirliği yapıyor. Davanın 3 ya da 4 hafta sürmesi öngörülüyor.

Zarrab, New York federal mahkemesinde geçen haftaki sorgusunda Erdoğan’ın İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etme planında bir işleme izin verdiğini iddia etti.

Piyasalar başta ABD’deki dava süreci olmak üzere diplomatik ve jeopolitik gelişmeleri izliyor. Öte yandan TL’nin reel bazda yaklaşık 15 yılın en zayıf seviyelerinde bulunması ise daha fazla değer kaybının önüne geçen nedenlerin başında yer alıyor. Ancak bu seyre rağmen yurtiçi yerleşiklerin halen döviz alım yönlü talep göstermeleri beklentilerin TL’de değer kaybı olabileceği endişesi de yaratıyor.

Enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler TL’deki baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Dolar/TL 22 Kasım’da 3.98 ile tarihi zirveyi gördü.

Tahvil/bono getirilerinde ise geçen hafta bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli tahvil getirileri 2009’dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 12.34, valörde son işlemde yüzde 12.12 oldu. İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.67 seviyesindeydi.