ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artış beklentilerini kuvvetlendiren güçlü ABD verilerinin ardından dün 3.70'in üzerini test eden dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olmayarak bu sabah 3.66 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 3.88 seviyelerinde.

Dolar ne kadar oldu? Euroda son durum

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artış beklentilerini kuvvetlendiren güçlü ABD verilerinin ardından dün 3.70'in üzerini test eden dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olmayarak bu sabah 3.66 civarında hareket ediyor. Euro/TL ise 3.88 seviyelerinde.

Dolarda küresel bazda yaşanan kar satışları ve gelişmekte olan para birimlerine yönelik hafta başından beri kuvvetli seyreden risk iştahı ile dolar/TL yeniden yönünü aşağı çevirdi.

Bankacılar bugün iç piyasada takip edilecek bir veri bulunmadığını belirtirken dış piyasalarda ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. İçeride ise 16 Nisan referandumu öncesi siyasi gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor.

Asya borsaları Wall Street’te devam eden yükselişlerin de etkisiyle 19 ayın zirvesini görürken, dolar ise yaşanan kâr satışlarıyla beraber hafif bir değer kaybı gösterdi.

ABD’de beklentilerin üzerinde perakende satış ve enflasyon verileri, faizlerin Fed tarafından daha erken bir sürede artırılabileceği beklentilerini yükseltirken, dolar endeksini de 101.76 ile 12 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeye gönderdi. Endeks bu sabah Asya işlemlerinde ise 100.92 seviyesine geriledi.

Dün oldukça dalgalı bir seyir izleyerek önce 3.6381’e gerileyen ardından güçlü ABD verileriyle 3.7020’i test eden dolar/TL günü saat 1800 civarında 3.68’li seviyelere tamamladı. Dolar/TL sabah saatlerinde de düşüşünü sürdürerek saat 0912 itibarıyla 3.6595/3.6635 seviyesinde işlem gördü.

ABD’de Ocak ayı perakende satışlar yüzde 0.1 beklentilerinin üzerinde yüzde 0.4 artarken, Ocak’ta TÜFE yüzde 0.3 artış beklentilerinin oldukça üzerinde yüzde 0.6 arttı. Çekirdek TÜFE de yüzde 0.2 beklentilerinin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi.

CME FedWatch’a göre, veri sonrası işlemcilerinin Fed’in bu yıl üç kez faiz artışına gideceğine yönelik beklenti yüzde 41’ten yüzde 43’e yükseldi. Öte yandan Fed’in Mart ayında bir faiz artışına gidebileceğine yönelik beklentiler de veri sonrası yüzde 18’den yüzde 27’ye yükseldi.

Bir bankanın döviz masası müdürü, “Dün dolar/TL her iki yönlü sert dalgalandı. Fed beklentileri gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi bir hareket getirdi. Ancak gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahı son dönemde oldukça kuvvetli. Şu an için piyasalarda bunun daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Aşağıda 3.60 ve 3.55 seviyesini takip ediyoruz. Küresel iyimserlik sürer ve TCMB’nin likidite adımlarında bir gevşeme görmezsek bu seviyeler test edilecektir” dedi.

TCMB’nin likidite adımlarının ardından bankanın uyguladığı son faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10.38 seviyesinde oluşurken, 2012 yılının Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

TCMB’nin bir ay önceye göre 2 puanın üzerinde sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımları piyasayı destekleyen önemli bir unsur olarak görülüyor. Likidite adımlarının yanında swap ihaleleri de piyasada etkili oluyor.