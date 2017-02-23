Dolar ne kadar oldu? Euroda son durum

ABD Merkez Bankası Fed'in açıklamalarından sonra dolar/TL güne 3.58 seviyesinden başladı.

Merkez Bankası’nın son dönemdeki sıkı duruşunun TL üzerinde olumlu etkisi devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımında temkinli olacağına işaret eden dünkü toplantı tutanakları ardından geriledi.

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Global piyasalardaki gelişmelerin de takip edileceği dolar/TL’de, TCMB’nin sıkı politikasının etkisiyle gevşeme eğilimi sürebilir.

Dolar ABD’de faizlerin “oldukça yakın” bir zamanda artırılmasının uygun olacağını belirten Fed tutanaklarının dün akşam yayınlanmasının ardından değer kazandı. Ancak Fed’in ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarındaki belirsizliği dikkate alması, enflasyonda güçlü artış için ancak “ılımlı risk” görmesi ve buna cevap üretmek için “yeterli” zamanı olduğunu belirtmesi yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

Dolar endeksi dün 101.720’ye kadar yükselmesinin ardından tutanaklarla birlikte 101.220’ye geriledikten sonra bugün 101.280 civarında bulunuyor.

Dolar dün yayımlanan Fed tutanakları ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamalarının yarattığı baskının ortadan kalkmasıyla birlikte yatay seyrediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi ise dün 101.720 ile 101.170 seviyeleri arasında dalgalanıp günü yüzde 0.1 ekside bitirdikten sonra bugün aynı oranda yükselerek 101.280’de bulunuyor.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, dolar tarafında gevşeme olduğunu, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.40 seviyelerine gerilediğini söyleyerek, “Fed tutanaklarında değişik bir duurm yok, piyasa halen kademeli faiz artırım beklentisini koruyor. Mart ayı faiz artırımı ayından çok bir sinyal ayı olacak gibi görünüyor, Haziran’da bir artırıma işaret edilebilir. Fed opsiyonları Mart’ta yüzde 34, Haziran için ise yüzde 78 artırım ihtimali fiyatlıyor. Fed tutanakları sonrası doların gevşemesi yanında TL zaten dolar karşısında çok iyi bir zemindeydi” dedi ve şöyle devam etti:

“TL’de olumlu havanın devam etmesine paralel dolar/TL’de önce 3.55, ardından 3.50 seviyelerine gerileme bekleyebiliriz. Ancak 3.50 seviyeleri alım için fırsat olarak görülebilir o nedenle bu seviyenin altında kalıcılık zor gibi.”

TCMB’nin uyguladığı, kimi zaman eleştirilen ancak TL’deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 10.35 civarında seyrediyor. Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 10.36 seviyesindeydi.

TCMB verilerine göre, ortalama fonlama maliyeti Ocak ayı ortasındaki seviyeler olan yüzde 8.3’ten bir ayda 2 tam puan yükselirken TCMB son beş yılın en sıkı para politikasını uyguluyor.