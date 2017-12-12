Dolar ne kadar oldu? Fed ve TCMB bekleniyor (12.12.2017)

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve TL'nin getirisinin bu hafta TCMB'nin yapması beklenen faiz artışı ile artacağı öngörüsüyle dolar/TL'de iyimserlik sürüyor.

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Geçen haftaya 3.94’ün üzerinde başlayan dolar/TL zayıf ABD verileri ve Türkiye’ye özgü endişelerin de bir miktar azalmasıyla haftayı 3.83 civarında tamamladıktan sonra dün anlamlı bir değişim göstermedi.

Bankacılar TL’deki geçen haftaki değer kazancının ardından bu hafta yatay bir seyir izlendiğini; bugün Hazine’nin yeniden ihracını gerçekleştireceği 2 ve 5 yıllık gösterge tahvil ihalelerinin yakından izleneceğini söylediler.Aralık ayında toplam 2.6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 2.1 milyar TL’si piyasadan toplam 3 milyar TL’lik iç borçlanma hedefleyen Hazine bugün gerçekleştireceği iki ihale ile Aralık ayı borçlanmasını da tamamlamış olacak.

Analistler bu hafta, önce yarın ABD Merkez Bankası ardından da Perşembe günü TCMB faiz kararlarıyla piyasada yönün belirlenebileceğine dikkat çektiler.

Dolar/TL bu güne saat 08.51’de 3.8370/3.8386 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 4.1772/4.1793, euro/TL ise 4.5175/4.5200 seviyesindeydi.

Bankacılar ABD’de devam eden dava süreci ile Suriye ve İsrail başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiğini, dava sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerin önemli bölümünün satış baskısı olarak piyasaya yansıdığını belirttiler. Bankacılar fiyatlamalarda iyimserlik olsa da TL’ye özgü risklerin henüz tam olarak ortadan kalkmadığına da dikkat çekiyorlar.

FED VE TCMB BEKLENİYOR

Bankacılara göre bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın, Perşembe günü ise TCMB’nin sonuçlarını açıklayacağı faiz kararları olacak.

Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre Merkez Bankası’nın TL’deki sert değer kaybı ve enflasyondaki sert yükselişin devamını önlemek adına 14 Aralık’taki PPK toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde artışa gitmesi beklenirken, artış beklentileri 100 baz puanda yoğunlaşıyor. Öte yandan TCMB’nin bu artışın 75 baz puanını ay bitmeden ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtması bekleniyor.

Bankacılar TCMB’nin piyasa öngörülerine aksi bir adım atması halinde TL’de sert satış baskısı görülebileceğini belirtiyorlar.

Merkez Bankası’nın da yakından takip ettiği Aralık ayı beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 10.68’den yüzde 11.74’e yükseldi.

Ankette enflasyon beklentilerindeki bozulma 12 ve 24 ayda da görüldü. 12 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi yüzde 8.65’ten yüzde 9.30’a, 24 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 8.25’ten yüzde 8.47’ye yükseldi.

Enflasyon beklentilerindeki bozulmanın TCMB’nin PPK metnine mutlaka yansıması bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise dolar, temel para birimleri karşısında son iki haftanın zirvesine yakın şekilde yatay seyrederken; işlemciler yeni katalizörler için Fed’in bu haftaki politika toplantısını bekliyorlar.

Fed’in, yarın sona erecek olan iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını artırması ve önümüzdeki yıl para politikasını daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

Dolar endeksi 94’ün hemen altında, Cuma günü gördüğü 21 Kasım’dan bu yanaki en yüksek seviyesi olan 94.087 seviyesine yakın seyrediyor.

Tahvil bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.04 seviyesindeydi. İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.27 oldu.