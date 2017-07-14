Dolar ne kadar oldu? İniş daha sürecek mi? 14 Temmuz 2017 dolar fiyatları

Dolar ne kadar oldu şu sıra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.57'nin üzerinde güne başladı.

Dolar/TL dün Kur yükseldiği bu seviyelerden sert bir şekilde gerileyerek güne 3.56’ın hemen üzerinde güne başladıktan sonra anlamlı bir değişim göstermedi ve güniçinde yatay bir seyir izledi.

TL’deki değer kazancı trendi diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte dün akşam saat 1530’da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın açıklamaları sonrası belirginleşti. Küresel piyasalarda ABD’nin sıkılaştırma adımlarının “oldukça yavaş” gerçekleşeceği beklentisi bu harekette belirleyici oldu.

Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL’de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı dün itibarıyla terse döndü ve TL son 24 saatte dolar karşısında yüzde 2’yi aşkın değer kazandı.

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen’in para politikasıyla ilgili yatırımcıların beklediği kadar sert tutum benimsememesinin ardından bugün neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Yatırımcılar Fed Başkanı Janet Yellen’in Kongre’ye dün yaptığı açıklamalarda para politikasında sıkılaştırma yanlısı sert bir tutum benimsememesinin ardından rahatlarken, Yellen’in açıklamaları risk almak için yeşil ışık olarak değerlendirildi.

Yellen önceki gün Kongre’ye yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin Fed’in faiz oranlarını yükseltmesi ve büyük tahvil portföyünü azaltmaya başlaması için yeterince sağlıklı olduğunu, ancak düşük enflasyonun merkez bankasının manevra alanını daraltabileceğini belirtti.

FAİZLERDE SON DURUM

Bankacılar piyasalarda yön belirleyici olarak ABD’de yarın açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satış verilerinin ön plana çıkması bekleniyor.

TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.82, valörde son işlem ise yüzde 10.71 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.71, valörde saat 1640 itibarıyla son işlem ise yüzde 10.71 oldu.

Öte yandan önceki gün yeniden ihracı gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.57, valörde son işlem ise yüzde 11.51 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.49, valörde saat 1640 itibarıyla son işlem ise yüzde 11.47 oldu.