Dolar ne kadar oldu? Piyasa bu açıklamayı bekliyor 20 Temmuz 2017

Cuma günü Fitch'ten gelecek açıklama öncesi Dolar/TL bu sabah güne 3,53 seviyesinin altında başladı.

Dün Kabine değişikliği haberleriyle hareketli bir gün geçiren. Dolar/TL, 3,5129-3,54 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 65,90 milyar TL kullandı.

Kotasyon GLP repo imkanı ile bankaların kullandığı miktar 23,94 milyar TL oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11,94 oldu. Dolar/TL bugün en düşük 3,5220, en yüksek 3,5264 seviyesini

gördü.

Foreks’in anketine göre, Fitch’in 21 Temmuz 2017 tarihinde açıklaması beklenen değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’ olarak koruması bekleniyor. Ankete katılan 15 analistten 10’u Fitch’in Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümünü koruyacağı tahmininde bulunurken, 5’i görünümün ‘Pozitif’ olarak değiştirmesini bekliyor.