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Dolar ne kadar oldu? Piyasa bu açıklamayı bekliyor 20 Temmuz 2017

Cuma günü Fitch'ten gelecek açıklama öncesi Dolar/TL bu sabah güne 3,53 seviyesinin altında başladı.

Sozcu.com.tr
08:1020 Temmuz 2017
Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? Piyasa bu açıklamayı bekliyor 20 Temmuz 2017
Cuma günü Fitch'ten gelecek açıklama öncesi Dolar/TL bu sabah güne 3,53 seviyesinin altında başladı.

Dün Kabine değişikliği haberleriyle hareketli bir gün geçiren. Dolar/TL, 3,5129-3,54 aralığında dalgalı bir seyir izledi.

Bankalar dün TCMB geç likidite penceresinden yüzde 12,25 faiz ile 65,90 milyar TL kullandı.

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Kotasyon GLP repo imkanı ile bankaların kullandığı miktar 23,94 milyar TL oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 11,94 oldu. Dolar/TL bugün en düşük 3,5220, en yüksek 3,5264 seviyesini
gördü.

Foreks’in anketine göre, Fitch’in 21 Temmuz 2017 tarihinde açıklaması beklenen değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’ olarak koruması bekleniyor. Ankete katılan 15 analistten 10’u Fitch’in Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümünü koruyacağı tahmininde bulunurken, 5’i görünümün ‘Pozitif’ olarak değiştirmesini bekliyor.

Son güncelleme: 08:1120.07.2017
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