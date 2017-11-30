Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum (30.11.2017)

ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Türk ve İran uyruklu altın taciri Reza Zarrab, Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın New York mahkemesinde duruşması dolar/TL üzerinde baskı yapmayı sürdürürken kur güne tarihi zirvesinin hemen altında başladı.

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ABD’de dün yapılan duruşmada Zarrab ilk defa Atilla aleyhinde tanık olarak ifade verdi. Zarrab duruşma öncesinde kendisine yöneltilen suçları kabul ederek savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmişti.

New York’ta görülen duruşmada Zarrab, Atilla’nın İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesi için büyük çaplı bir uluslararası para aklama operasyonunda yer aldığını söyledi.

Zarrab, AB eski bakanı Egemen Bağış’ın Aktifbank’ta hesap açılması için kendisine yardım ettiğini ve İran’la altın anlaşmasına yardım etmesi için ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan’a rüşvet vermeyi kabul ettiğini de söyledi.

Bankacılar TL üzerindeki baskıların sürdüğünü, davanın devamında Türkiye’den başka bankacı veya siyasilerin suçlanıp suçlanmayacağına ilişkin sürecin netlik kazanana yani aslında dava sonuçlanana kadar da bu baskının devam edeceği öngörüyorlar.

Dolar/TL Pazartesi günü gerilediği 3.90’nın altındaki seviyelerden davaya ilişkin gelişmelerle sert bir yükselişle dün 3.9735’e kadar çıktı. Kur daha sonra 3.98’deki tarihi zirvesinin altında seyrini sürdürdü. Bu sabah da dolar/TL saat 0852’de 3.9550/3.9565 seviyesinde işlem gördü.

Veri gündeminde bugün iç tarafta Ekim ayı dış ticaret dengesi ve Hazine’nin üç aylık borçlanma programı izlenirken dış tarafta ise ABD’de başta işsizlik maaşı başvuruları olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Ayrıca Finansal İstikrar Raporu da gündemin önemli konuları arasında yer alıyor.

ABD’li savcı yardımcısı David Denton, New York federal mahkemesinde dün yapılan duruşmanın açılış konuşmasında Zarrab’ın milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesini “içeriden” anlatacağını söylemişti.

Yargılamanın üç ila dört hafta sürmesi bekleniyor. Uzaması da ihtimal dahilinde görülüyor.

TL dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 17 değer kaybederken, son bir aylık dönemde ise değer kaybı yüzde 6’ya yaklaştı.

Sepet bazında aynı saatte TL 4.3239/4.3258, euro/TL ise 4.6928/4.6958 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL kısa süre önce 4.7175 ile tarihi rekorunu test etmişti.

Dolar beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik büyüme verisinin ardından yüksek seyir izliyor ancak yatırımcıların ABD vergi reform yasasındaki gelişmeleri temkinli izlemeleriyle temel para birimleri karşısında aylık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 93.255’e yükselse de hala aylık bazda yüzde 1.4 ekside bulunuyor.

Piyasalarda enflasyonda yükseliş, TL’deki değer kaybının enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde baskı yaratabileceği endişesi, AB, ABD ve NATO ile ilişkilerin gerilmesi, jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Tahvil/bono getirilerinde bir toparlanma yaşansa da kısa vadeli tahvil getirileri 2009’dan bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.66’ya yükselirken valörde son işlem saat 1715 itibarıyla yüzde 12.67 oldu.

Öte yandan gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.86 oldu.