Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum (5.12.2017)

Dolar/TL dün beklentilerin üzerindeki enflasyonun TCMB'den faiz artırım beklentilerini artırması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığını açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirirken 3.90'ın altına geriledi. Kur bu sabah da 3.87'li seviyelerde hareket ediyor.

REUTERS

ABD’de devam eden ve Reza Zarrab’ın tanık olarak yer aldığı davaya ilişkin gelişmeler izlenmeye devam etse de baskısının bu hafta itibarıyla bir miktar azalmasıyla TL nispeten biraz daha iyi performans gösterirken, piyasalar TCMB’nin bugün açıklayacağı 2018 yılı para ve kur politikasını bekliyor.

Bugün ayrıca saat 14.30’da Kasım ayı reel efektif döviz kuru verisi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 11.55’te Almanya hizmetler PMI, saat 12.00’de Euro bölgesi hizmetler PMI, saat 1300’te euro bölgesi perakende satışlar, saat 1630’da ABD dış ticaret dengesi ve saat 18.00’de ABD ISM hizmetler endeksi açıklanacak.

Dün gün içinde 3.9456’ya kadar yükselen dolar/TL akşam saatlerinde 3.8630’a kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08.56’da 3.8700/3.8760 seviyesinde.



Dün saat 17.16’da 4.2581/4.2591 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.2314/4.2380, 4.6168/4.6182 seviyesindeki euro/TL ise 4.5932/4.6004 seviyesinde işlem gördü.

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Yıllık tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Kasım’da yüzde 12.98’e yükselerek 2003’te açıklanan yeni serinin tarihi zirvesine gelirken, TCMB’nin 14 Aralık’taki PPK toplantısında geç likidite faizinde artış yapması yönünde beklentiler arttı ve bu beklenti ile TL dolar karşısında değerlenerek 3.92’nin altını gördü.

TÜFE Kasım’da giyim ve gıda fiyatları gruplarındaki artış ve kur geçişkenliğinin etkisiyle aylık bazda yüzde 1.49 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken yıllık TÜFE ise bir önceki ayki yüzde 11.90’dan yüzde 12.98’e yükseldi.

Artışın bütün harcama grupları geneline yayıldığı Kasım’da ekonomistler çekirdek göstergelerde devam eden bozulmaya da dikkat çekerken, olası faiz artırımının miktarının o güne kadarki piyasa koşullarının belirleyeceğini söylüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, malvarlıklarını yurtdışına kaçırmayı isteyenlerle ilgili yaptığı açıklamaların farklı şekilde değerlendirildiğini belirterek, sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi ya da talimatının söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan hafta sonunda yaptığı açıklamalarda “Bazı haberler, sinyaller alıyorum; bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gibi gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Buradan sesleniyorum, önce kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihanet-i vataniye’dir” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan küresel piyasalarda yatırımcıların vergi indirim tasarısının ABD Senatosu’nda onaylanmasını izleyen haftanın başında dolarda yaşanan yükselişin artmasından ziyade, ABD vergi reform yasasında bir sonraki adımın nasıl ilerleyeceğini görmeyi beklemesiyle dolar geriledi.

Senato’nun tasarısı ile daha önce Temsilciler Meclisi’nden geçen vergi indirimi tasarısının birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi, dün geç saatlerde Senato ile resmi görüşmeler başlatmayı oyladı ve böylece nihai tasarıya bir adım daha yaklaşılmış oldu. Ancak müzakerelerin tamamlanması haftalarca sürebilir.

Tahvil/bono piyasalarında ise geçen hafta başlayan toparlanma eğilimi enflasyon verilerinin ardından da dün devam etti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi geçen hafta 58 baz puanlık düşüş kaydetti. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 12.12, valörde son işlemde yüzde 12.08 seviyesindeydi.

İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise bir önceki hafta spot kapanışta yüzde 14.15 seviyesinde iken, Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.67 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta yüzde 13.35 seviyesindeydi.