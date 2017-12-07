Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum (7.12.2017)

TCMB'den faiz artırım beklentileri ve başta ABD'de devam eden dava kaynaklı olmak üzere Türkiye'ye yönelik risk algısının azalmasıyla hafta başından bu yana aşağı yönlü bir eğilim izleyen dolar/TL bu sabah 3.85 civarında hareket ediyor.

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Yurtiçinde bugün saat 14.30’da TCMB’nin haftalık verileri ve saat 17.30’da Kasım ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 10.00’da Almanya sanayi üretimi, saat 13.00’te Euro bölgesi GSYH, saat 1630’da ise ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak.

Bankacılar ABD’de devam eden dava sürecinde bir çok gelişmenin yaşandığının ayrıca enflasyonun tepe noktasını görmesi nedeniyle piyasa fiyatlamaları açısından şimdilik “en kötünün geride” kalmış olabileceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler ise hafta başında 3.94’lü seviyelerde bulunan dolar/TL’de aşağı hareket neden oldu. Dün saat 17.37’de 3.8477/3.8490 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08.30’da 3.8530/3.8575 seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.1990/4.2042, euro/TL ise 4.5450/4.5513 seviyesinde.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, küresel bazda doların yatırımcıların risk iştahının ve ABD vergi reformuna ilişkin iyimserliğin yeniden arttığı işaretlerinden aldığı destek ile değerlendiğini söyleyerek, “Buna karşılık, içeride kurun yüzünü biraz daha TL ile direkt alakalı olan gelişmelere çevirdiğini ve içeriye dair beklenti ve haber akışlarını fiyatlama eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. TL’nin beş günlük rallisi kur 3.84 seviyesine kadar geriledikten sonra duraksadı” dedi ve şöyle devam etti:

“Hafta başından beri TL’de görülen pozitif ayrışma yoğunlukla TCMB’nin GLP’de kayda değer bir faiz artışı yapacağı beklentisinin yansıması. Kurda 3.84 bandı destek, 3.84–3.91 ana bandı içinde 3.87’nin günlük bir ara direnç.”

Öte yandan ABD’nin İran’a yaptırımlarının ihlal edilmesi hakkında Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın yargılandığı New York’ta görülen dava da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Ancak bankacıların söylemiyle davada henüz “endişe verici nitelikte somut bir sonuç” çıkmaması nedeniyle piyasalardaki satış baskısı hafiflemiş hatta terse dönmüş durumda.

Hafta başında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin TCMB’nin 14 Aralık’ta yapacağı PPK toplantısında geç likidite penceresi faizini artıracağı yönündeki beklentileri artırdı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığını açıklaması ve ABD’de devam eden Reza Zarrab’ın tanık olarak yer aldığı davanın baskısının azalması ile TL daha iyi performans göstermeye başladı.

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Diğer taraftan jeopolitik riskler de piyasalar tarafından yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin on yıllardır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması Ortadoğu’daki barış çabalarını tehlikeye atarken Arap dünyasını olduğu kadar Batılı müttefiklerini de kızdırdı.

Kurdaki gerilemenin tahvil faizlerine de aşağı hareket olarak yansıyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi geçen hafta 58 baz puanlık düşüş kaydetti. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 12.00, valörde son işlem yüzde 12.01 oldu.

İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.36 oldu.