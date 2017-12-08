Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum (8.12.2017)

Faiz artırım beklentileri ve başta ABD'de devam eden dava kaynaklı olmak üzere Türkiye'ye yönelik risk algısının azalmasıyla dolar/TL'de hafta boyunca görülen düşüş duraksarken, piyasalar bugün ABD'de açıklanacak tarımdışı istihdam verisini izliyor.

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ABD’deki davaya ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, ekonomi cephesinde piyasaların gündemindeki asıl konular ise Fed ve TCMB’nin gelecek hafta yapacağı faiz toplantıları olacak.

Yurtiçinde bugün saat 10.00’da Ekim ayı sanayi üretim verisi, yurtdışında ise saat 12.30’da İngiltere sanayi üretimi, saat 16.30’da ABD tarımdışı istihdam ve işsizlik, saat 18.00’da ise ABD Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak.

Haftaya 3.94’lü seviyelerden başlayan dolar/TL bu hafta en düşük 3.8393 seviyesini gördü. Dolar/TL’de düşüşü eğilimi 3.84 seviyesinde durulurken; dün saat 16.49 itibarıyla 3.8666/3.8689 seviyesinde olan kur bu sabah saat 08.44’te 3.8694/3.8720 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.2099/4.2130, euro/TL ise 4.5504/4.5542 seviyesinde.

AHL Forex notunda dolar endeksinde meydana gelen değer kazanımı ile yükselişlerin hız kazandığı kurda tekrar 3.8630 seviyesi üzeri fiyatlamaların gündeme geldiği belirtilerek, “TL’de sınırlı değer kaybının yaşandığını gördük. Kurda kritik 3.8450 destek eşiği düşüşlerin devamı açısından önemli. Dolar/TL’de 3.8630 seviyesi üzerindeki seyrin devam etmesi halinde yükselişlerin 3.8790 direncine dek sürdüğünü görebiliriz. Bu seviye ile beraber bir süredir geri çekilme hareketi içerisinde olan kurda yön değişimi meydana gelebilir” denildi.

Hafta başında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi TCMB’nin 14 Aralık’ta yapacağı PPK toplantısında geç likidite penceresi faizini artıracağı yönündeki beklentileri artırdı. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sermaye hareketlerinin sınırlandırılması ile ilgili bir talebi olmadığını açıklaması risk algısını azalttı.

Öte yandan ABD’nin İran’a yaptırımlarının ihlal edilmesi hakkında Halkbank yetkilisi Hakan Atilla’nın yargılandığı New York’ta görülen davada henüz “endişe verici nitelikte somut bir sonuç” çıkmaması nedeniyle piyasalarda bu hafta dava kaynaklı satış baskısı hafiflemişti. Ancak davayla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin on yıllardır izlediği Ortadoğu politikasına ters düşen bir karar alarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının da dünyada yankıları sürerken, jeopolitik riskleri artırıcı bir unsur olarak piyasalarca takip ediliyor.

Tahvil bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.01, valörde son işlemde yüzde 12.01 oldu.

İki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.35, valörde son işlemde yüzde 13.33 oldu.