Dolar ne kadar oldu? Referandum sonrası dolar güne nasıl başladı? Dolarda son durum

Dolar/TL referandumda resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından bu sabah ilk işlemlerde 3.64'ün altında.

Referandumda resmi olmayan sonuçların yüzde 51’in üzerinde “evet” oylarının önde olduğunu ortaya koyması ardından dün yönünü aşağı çeviren dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 3.64 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Cuma gecesi elektronik işlemlerde ani bir yükselişle 3.74 seviyesini aşan ve 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gece yarısından hemen önce 3.6325/3.6400 seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL bu sabah ise saat 0801’de 3.6364/3.6408 seviyesinde bulunuyor.

Referandum sonuçlarının ardından analistler erken seçim olasılığının azalmasıyla dolar/TL’de dün ilk işlemlerde görülen düşüşün bugün de devam etmesini bekliyor.

Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini ve cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesini öngören anayasa değişikliği resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51’in üzerinde destek alırken, muhalefet sonuçların “meşruiyetini” tartışmaya açtı.