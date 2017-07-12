Dolar ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 12 Temmuz 2017

Dün 3.64'ü test eden Dolar/TL sabah saatlerinde 3.61 seviyesinin altında işlem görüyor. Borsa rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL’de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı dün hafiflemişti. Ancak hareket dün yeniden kuvvetlendi.

Dolar, gelişmiş ülke faizlerdeki yükselişin devam edeceği beklentisiyle yen karşısında dört ayın en yüksek seviyesini görürken, ABD ve euro bölgesi tahvillerinin getirileri yükseldi ve gelişen ülkelerin para birimleri satış baskısı altında kaldı.

Kurdaki yükselişe karşılık, BIST-100’de dün akşam saatlerinde bankalar öncülüğünde alımlar artarken, endekste yükseliş yüzde 2’yi geçti. BIST-100 yüzde 2.06 yükselişle tarihi rekor seviyesi olan 103,182.64 puandan kapanırken, bankacılık endeksi yüzde 3.87 yükseldi.

Analistler ise bankalardaki bu denli yükselişe neden olabilecek bir haber akışının olmadığını belirtiyor.

9 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi önceki hafta gördüğü dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470’in üzerindeki seyrini sürdürerek 96’nın hemen üzerinde bulunuyor. Yellen’in Çarşamba ve Perşembe günü Kongre’ye yapacağı yarı yıl para politikası açıklamaları öncesinde endeks dün yüzde 0.1 artışla 96.133’e yükseldi.

Bu haftanın dış gündeminde FED Başkanı Yellen’in Çarşamba ve Perşembe günkü konuşmaları ile ABD’de Cuma günü açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satışlar verilerinin ön plana çıkması öngörülüyor.

Bankacılar ABD tahvillerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olması bekliyor.

TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.84, valörde son işlem ise yüzde 10.79 oldu. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.83 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.82 seviyesindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde geçen hafta yaşanan yükseliş yaklaşık 40 baz puan seviyesinde.

Öte yandan dün yeniden ihracı gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem ise yüzde 11.44 oldu. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.55 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.58 seviyesindeydi.

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