Haftanın ilk işlem gününde dar bantta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, geçen hafta Perşembe gününe kadar yaşanan küresel risk iştahının bugünlerde yeterince kuvvetli devam etmemesinin etsiyle bu sabah 3.60 civarında seyrediyor.

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Haftanın ilk işlem gününde dar bantta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, geçen hafta Perşembe gününe kadar yaşanan küresel risk iştahının bugünlerde yeterince kuvvetli devam etmemesinin etsiyle bu sabah 3.60 civarında seyrediyor.

Piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Kongre’de yapacağı konuşmada vergi indirimleri ve altyapı harcamaları konularında vereceği mesajlar bekleniyor.

Bankacılar Trump’ın mesajlarının ABD ekonomisi, dolayısıyla da küresel risk iştahına etkisini yakından izliyorlar.

Bazı uzmanlar konuşmanın yeterli ayrıntı içermemesi halinde yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayacağını ve dolar üzerinde baskı oluşacağını düşünüyor.

Geçen hafta 3.5560’a kadar gerileyen dolar/TL haftanın son işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde risk iştahının kar satışlarıyla terse dönmesiyle yönünü yukarı çevirmişti.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ocak ayından bu yana uyguladığı sıkı likidite politikası ve gelişmekte olan ülke para birimlerine ilişkin artan risk iştahı ile dolar/TL tarihi zirve olan 3.9417’den yönünü aşağı çevirerek geçen hafta Cuma gününe kadar genel anlamda düşüş yönlü bir seyir izlemişti.

TCMB’nin Ocak ortasından bu yana uyguladığı politikaların sonucunda oluşan faizi gösteren ortalama fonlama maliyeti 2 puan artış gösterdi.

Cuma günü yüzde 10.41 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün de anlamlı bir değişim göstermeyerek yüzde 10.39 seviyesindeydi.